Amazonenses terão R$ 110 mi para financiamentos e microcrédito

Manaus - Os empreendedores do Amazonas terão R$ 110 milhões disponíveis para financiamentos, em especial o microcrédito, em 2019. O valor que compõe a maior parte do orçamento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam), é oriundo do Fundo de Fomento às Micro e Pequenas Empresas (FMPES), e é R$ 10 milhões maior que o de 2018 - além do FMPES, a Instituição disponibiliza recursos próprios.

Outra novidade para o próximo ano é que o limite do Microcrédito Afeam passa a ser R$ 20 mil. Até este ano, os limites eram de R$ 500 a R$ 15 mil.

A taxa de juros e as condições continuam facilitadas para quem quer abrir o próprio negócio ou expandir o já existente: 6% de juros ao ano mais prazos de pagamento que incluem período de carência para o início do pagamento do financiamento.

As novidades foram aprovadas na 89ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico do FMPES, que administra o Fundo, e também norteia o planejamento anual da Afeam.

Para 2019, o Comitê aprovou ainda o cronograma de atendimento itinerante por calha de rio. Essa é a estratégia utilizada pela Agência de Fomento para alcança todos os municípios, já que, além da sede em Manaus, só dispõe de posto em sete cidades.

Fazem parte do Comitê Técnico do FMPES representantes do Estado e de entidades de classe, tais como: Secretarias da Fazenda (Sefaz), Planejamento (Seplan-CTI) e Produção Rural (Sepror), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário (Idam), Federação da Indústria (Fieam), Centro da Indústria (Cieam), Associação Comercial (ACA) e Federação da Agricultura (Faea).

Balanço

Nos últimos 12 meses, a Afeam ultrapassou os R$ 90 milhões em financiamentos, a maior parte concedida da forma de microcrédito e no interior amazonense.

Os setores mais atendidos são comércio, serviços e primário (agricultura familiar). Esse volume de recursos beneficiou, diretamente, 12,5 mil empreendedores.

