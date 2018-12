Vendas de Natal têm melhor resultado desde 2014, diz SPC

Diante desse cenário, os shoppings centers, segundo a Alshop, obtiveram um crescimento de 5,5% nas vendas de Natal | Foto: Michael Dantas/Arquivo EM TEMPO

São Paulo (Agência Brasil) - Os brasileiros presentearam mais neste Natal, segundo dados divulgados, nesta quarta-feira (26), pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O crescimento de 2,66%, na comparação com o ano anterior, é o melhor desempenho desde 2014.

A pesquisa levou em consideração as consultas para vendas a prazo entre os dias 4 e 24 de dezembro deste ano, período mais lucrativo do ano para o varejo. No ano passado, foi registrada alta de 2,13%. Nos anos anteriores, houve uma sequência de quedas: -2,29% (2016), -4,16% (2015) e -8,3% (2014).

O gasto médio do brasileiro com os presentes de Natal foi estimado em R$ 115,9. A previsão é de que a data tenha movimentado R$ 53,5 bilhões na economia. Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, os números refletem o clima de otimismo quanto aos rumos do país, somado à retomada da confiança do consumidor e à expectativa de melhora da economia.

Shoppings

Shopping center em Manaus | Foto: Divulgação

Balanço publicado nesta quarta-feira (26), pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), mostra um crescimento de 5,5% nas vendas de Natal, em relação a 2017. O levantamento foi feito entre 400 empresas que englobam 30 mil pontos de venda distribuídos em todo o país.



De acordo com a Associação, moda masculina e feminina foi o presente mais procurado por 55% dos consumidores, em seguida vem calçados (32%), perfumes e cosméticos (31%), brinquedos (30%), acessórios de moda (19%), livros (14%), celular e smartphone (12%), joias e bijuterias (9%) e eletrônicos e eletrodomésticos (6%).

Dados da Associação mostram, ainda, que este ano o varejo de shopping teve um crescimento de 6%, com um faturamento de R$ 156,3 bilhões. Os segmentos que mais cresceram foram perfumaria e cosméticos (8%), óculos, bijuterias e assessórios (8%), brinquedos (8%), petz (7,5%) eletrodomésticos (6%) e celulares e smartphones (6%) vestuário masculino e feminino (1,6%) e eletroeletrônicos (5%). Já o setor de calçados apresentou uma queda de 5,0%.

“Tivemos, a partir da Black Friday, um início forte das vendas de Natal e uma entrada de capital referente a 13º no valor de R$ 211 milhões. O valor, sem dúvida, serviu para acertar um pouco as dívidas, mas principalmente investir em compras. O Natal da família brasileira passa necessariamente por compra de presentes. O valor de R$ 211 milhões trouxe diferença para esse crescimento de 5,5% de um Natal para o outro", disse o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun.

Já o comércio eletrônico registrou crescimento de 12% no período de compras natalinas, mostrando que o movimento das compras para o canal digital deve continuar. As categorias mais vendidas em volume de pedidos foram moda e assessórios (14,2%), cosméticos e perfumaria (12%), eletrodomésticos (10,8%), casa e decoração (10,5%), telefone e celular (9,2%), livros, assinaturas e revistas (8,3%), esportes e lazer (6,4%), informática (4,5%), alimentos e bebidas (4%) e eletrônicos (3,6%). No Natal, o faturamento das compras pela internet deve ser de R$ 9,9 bilhões, 13,5% a mais do que no mesmo período de 2017.

O tíquete médio deve ser 7% mais alto, totalizando R$ 490. As vendas durante a Black Friday, que começaram em 15 de novembro e foram até 24 de dezembro, também entraram no levantamento.

" "O comércio eletrônico no Brasil vem crescendo a índices altos, porque a base ainda é baixa, mas é importante dizer que ele trouxe para toda a rede de varejo uma expansão muito grande na categoria que também trouxe margem muito boa para as lojas. Isso faz com que o comércio eletrônico não canibalize a loja. Os dois crescem juntos. Mas o comércio eletrônico vem se destacando e em muitas das redes é a primeira loja em venda ou está entre as primeiras e alavanca as demais lojas". " Luis Augusto., Diretor Institucional da Alshop

De acordo com os números da Alshop, cerca de 73 mil funcionários temporários foram convocados para o período natalino, o que representa um aumento de 4% com relação a 2017. A previsão é que o comércio varejista deve absorver 15% desse total de mão de obra, o que equivale a 10,9 mil trabalhadores. O valor médio dos salários foi de R$ 1.200.