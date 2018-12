Amazonas Shopping anuncia os vencedores da promoção de Natal

| Foto: Glaucia Chair

Manaus -O Amazonas Shopping anunciou os vencedores da promoção de Natal, que contemplou 25 clientes com smartphones modelo Galaxy S9. O sorteio foi acompanhado por auditores do Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas (Procon), por clientes e lojistas.



O Samsung Galaxy S9 é um dos smartphones mais modernos disponíveis no mercado. Possui tela de 5.8 polegadas, câmera de 12 megapixel, memória interna de 128 GB, com possibilidade de expansão.

Entre os vencedores está o administrador Cledson Junio Barroso, que concorreu com 16 cupons. Ele diz que sempre participa das promoções do Amazonas Shopping. “Dessa vez, fiz duas compras, em duas lojas”, contou.

Cledson vai presentear a esposa com o smartphone. “Ela está muito feliz. Já estava pensando em trocar o telefone dela, então, veio em boa hora o prêmio da promoção”, disse.

Os vencedores da campanha foram: Cledson Junio Barroso de Oliveira; Idelmar da Silva Barata; Marcos Raphael Bezerra Azevedo; Waleria Cristina Fortes da Silva; Marco José da Silva Frazão; Manoel Dourado Perez; Márcia Almeida; Maria Candida Sauders Fernandes; André Santos Andrade; Jackson Márcio Lima Melo; Marcos Brandão; Lourecilene Reis Santanna; Valdeci Peres Bermegui; Lunara de Oliveira Pereira Cruz; José Jorge Braga Pereira; Isaac Pinheiro de Lima; Wi nston Junior Zumaeta Moncayo; Eliane Arellano Siano; Marinei Baymada Silva; Linda Glaucia de Moraes; Dyogo Rodrigues de Oliveira; Sharlon Andrade Passos; Raquel Hosana Freire Buzaglo; Paulo Henrique da Silva Colares; Manoel Ferreira Guimarães.

Programação

A programação de Natal do Amazonas Shopping segue até esta sexta-feira (28). As crianças que visitarem o centro de compras podem divertir-se na decoração de Natal do espaço temático “Meu Malvado Favorito”.

A criançada tem a oportunidade de viver as aventuras do filme, em um cenário criativo e instigante, que conta com um navio gigante, uma mega torre, além de um quiosque tropical cheio de bananas para alegria dos Minions e de todo o público.

O espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

