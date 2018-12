Após corte nas refinarias, combustível deve baixar custo nas bombas

A Petrobras anunciou corte de 3% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para a sexta-feira, 28, para R$ 1,5087. Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$1,8088, conforme tabela disponível no site da empresa.

Em 6 de setembro, a diretoria da companhia anunciou que além dos reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção (hedge) complementar.

Em Manaus

Os donos de veículos, em Manaus, ganharam um presente antecipado de Natal. Alguns postos de combustíveis decidiram fazer uma promoção e passaram a comercializar o litro de gasolina ao preço de até R$ 3,79 . A redução é considerada “espetacular” por consumidores que pagaram por um bom tempo R$ 4,99 pelo litro da gasolina comum.

O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Alcool e Gás Natural do Estado do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, explicou que os preços são promocionais e que para chegar ao valor de R$ 3,79, alguns postos conseguiram fazer uma boa negociação com as distribuidoras.

