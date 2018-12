Carrefour hipermercado fecha as portas no Centro, em Manaus

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (27), a rede nacional do Grupo Carrefour, esclareceu que será encerrada a operação do seu hipermercado situado no bairro Centro, em Manaus. Segundo informações preliminares, o fechamento é por conta da falta de infraestrutura do prédio.

No entanto, a empresa informou que as compras poderão ser realizadas nas outras quatro lojas da capital, localizadas nos bairros de Flores, Chapada, Dom Pedro e Adrianópolis.

O Grupo Carrefour Brasil reforçou em nota que o estado do Amazonas segue como um dos mais relevantes para sua operação na região Norte, onde ainda opera quatro unidades da bandeira Atacadão.

*Com informações da assessoria

