Governo do AM tem até esta sexta (28) para pagar os seus fornecedores

Manaus - O ano fiscal para o governo do Estado encerra hoje, e empresários preveem uma longa fila de fornecedores de produtos e serviços na Secretaria de Estado da Fazenda buscando garantir os pagamentos devidos e evitar um calote cujas consequências ficariam para o futuro governo Wilson Lima (PSC).

Durante a campanha eleitoral, o EM TEMPO mostrou o descontrole fiscal do governo de Amazonino Mendes (PDT), principalmente por ele operar quase todos os meses no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal no pagamento de gastos com o funcionalismo público. Com isso, para não estourar os limites e o Estado cumprir a LRF ao final do exercício, a única alternativa, segundo os economistas, é cancelar empenhos de pagamentos e transferir a conta para Wilson Lima. O governador eleito, por sua vez, anunciou que passará um pente fino nas contas do Estado antes de pagar qualquer fornecedor. Portanto, quem tiver dívidas a receber deste governo, o dia é hoje.

Conforme o portal da Transparência, o governo do Estado empenhou R$ 15,8 bilhões neste exercício fiscal. O valor é a soma de todas as compras de produtos ou de serviços feitas ao longo de 2018. Deste total, R$ 15,037 bilhões foram liquidados, ou seja os produtos ou serviços efetivamente foram entregues pelos fornecedores e o Estado tem a obrigação de pagar as dívidas. Por fim, o portal revela que do total liquidado, apenas R$ 14,4 bilhões foram efetivamente pagos, portanto há aproximadamente R$ 600 milhões em empenhos que precisam ser pagos até hoje. Quem não receber não recebe mais.

O perigo do calote é grande na avaliação do deputado estadual Sidney Leite (PSD), um ex-aliado de Amazonino que foi para a oposição e se elegeu deputado federal. Sidney afirma que o calote foi anunciado ao longo do ano e muitos empenhos serão anulados para que as contas sejam fechadas dentro do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. “A situação do Estado é muito grave! Isso foi dito por técnicos da Secretaria de Fazenda em audiência pública nesta casa, de que a folha de pagamento do Estado já extrapolou o limite prudencial da LRF e, isso, sem considerar os terceirizados da saúde de outras áreas que prestam serviço ao governo”, analisou Sidney para o EM TEMPO.

Num tentativa de fechar as contas, ainda neste mês o governo anunciou o cancelamento dos contratos feitos pela Secretaria da Região Metropolitana para a reforma da malha viário de Manaus e de municípios do interior. Só em Manaus os consórcios vencedores da licitação receberiam R$ 146 milhões, mas com os contratos cancelados os serviços foram paralisados em diferentes fases do cronograma de execução. Em diversas ruas de bairros das Zonas Norte e Leste, por exemplo, a revitalização do asfalto ficou pela metade.

No interior, o deputado Serafim Corrêa (PSB) denunciou que no Município de Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus) várias ruas foram asfaltadas só de um lado, ficando o outro sem asfalto.

