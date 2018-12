Veja o horário de funcionamento dos shoppings de Manaus no ano novo

Manaus - Os principais centros comerciais de Manaus irão funcionar em horários especiais por conta das festas de ano novo. Veja como irá funcionar o comércio no centro e nos shoppings da cidade:

Centro

Na segunda-feira (31) o Centro comercial da cidade funcionará das 9h às 12, mas estará fechado na terça-feira (1º).

Amazonas Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus | Foto: Divulgação

Amazonas Shopping

As lojas e a praça de alimentação irão funcionar das 10h às 18h no dia 31. No dia 1º apenas a praça de alimentação irá funcionar das 10h às 22h.

Manauara Shopping No dia 31 as lojas e a praça de alimentação funcionam das 10h às 18h, já no dia 1º a abertura das lojas e da praça é facultativa.

Manaus Plaza Shopping

As lojas e a praça de alimentação funcionam das 9h às 18h no último dia do ano. No primeiro dia de 2019 a abertura das lojas e da praça será facultativa.

Millenium Shopping

Na segunda-feira, as lojas e a praça de alimentação estarão funcionando das 9h às 17h. Já na terça-feira apenas o cinema irá funcionar a partir das 13h30.

Shopping Ponta Negra na Zona Oeste de Manaus | Foto: Divulgação

Shopping Ponta Negra

As lojas e a praça de alimentação funcionarão das 10h às 18h no dia 31. No dia 1º a praça de alimentação e o lazer do shopping terão funcionamento facultativo das 12h às 22h.

Shopping São José

No dia 31 as lojas e a praça de alimentação funcionam das 8h às 18h. O shopping permanecerá fechado no dia 1º de Janeiro.

Shopping Via Norte

As lojas e a praça de alimentação funcionarão das 9h às 19h no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro as lojas e a praça de alimentação terão funcionamento facultativo.

Studio 5 Shopping

As lojas e a praça de alimentação funcionarão no mesmo horário, das 10h às 18h, no dia 31. No dia 1º a praça de alimentação irá funcionar das 12h às 21h e as lojas funcionarão das 14h às 20h.

Sumaúma Park Shopping, na Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação

Sumaúma Park Shopping

Por fim, as lojas e a praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping irão funcionar das 10h às 18h no dia 31. No dia 1º o funcionamento das lojas e da praça de alimentação é facultativo.

