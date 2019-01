Petland: franquia de cuidados com animais chega a Manaus

Petland vieiralves traz novo conceito de atendimento animal para Manaus | Foto: Divulgação

Manaus -No próximo sábado (5), Manaus vai receber um complexo centro de bem-estar animal, a Petland Vieiralves. O centro conta mais de 300 metros quadrados voltados exclusivamente aos cuidados com os bichos.



No espaço, haverá atendimento veterinário, centro de vacinação, comercialização de produtos, espaço para banho e tosa com equipamentos exclusivos, escovação dentária, hidratação, trimming (que é a tosa especial de acordo com o padrão de cada raça), venda de filhotes, eventos de adoção, dentre outras atividades exclusivas para facilitar a convivência entre os animais e seus donos.

“É um novo conceito de atendimento animal que estamos trazendo para Manaus. Não é um espaço apenas de comercialização de produtos e serviços, mas um local onde as famílias poderão ter uma verdadeira experiência capaz de melhorar ainda mais a relação com seus pets”, afirmou a empresária Raquel Kimak, uma das sócias do empreendimento.

Franquia internacional

A Petland é uma franquia internacional e essa será a primeira unidade no Norte do País. “Queremos estimular que os tutores tenham cada vez mais informações sobre seus animais. Para isso, realizaremos uma série de ações regulares e todos os funcionários receberam treinamento específico não apenas sobre os produtos, mas também a respeito de comportamento animal”, explicou a empresária Michele Gavanski, também sócia da franquia.

A Petland Vieiralves vai funcionar na rua Pará, nº 505. O horário de atendimento ao público é de segunda a sábado, das 8h às 18h.

Mais informações podem ser obtidas através do número de telefone (92) 3345-6583.

Sobre a Petland

O modelo iniciou nos Estados Unidos em 1967, inspirada na filosofia Disneyland, onde as pessoas vivem uma experiência inesquecível com o objetivo de incentivar a interatividade entre seres humanos e animais de estimação.

As franquias iniciaram sua expansão na década de 1970, enquanto a internacionalização da marca deu-se em meados da década de 1980, no Canadá. Hoje, a marca está presente em 19 países: Estados Unidos, Canadá, Japão, China, África do Sul, México, Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Turquia, Qatar, Líbano, Kuwait e Bahrein.

A empresa é líder na indústria de varejo animal em operações de franquia no mundo, além de manter o posto de empresa que mais encontra lares para animais de rua.

