Vendas no varejo devem registrar queda de 35% no 1º semestre no AM

Comércio no centro de Manaus | Foto: Ione Moreno

Manaus - Os feriados, fins de semana prolongados e o período de chuva no Amazonas, devem fazer com que as vendas no primeiro semestre, no comércio varejista de Manaus, registrem uma queda em torno de 35%, em comparação ao que se espera vender no segundo mestre do ano.

A previsão é do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota. Ele explicou, no entanto, que essa é uma queda esperada, por isso o comércio faz promoções e facilita as vendas de produtos.

O presidente da Fecomércio-AM explicou, ainda, que essa queda nas vendas é sentida mais no varejo de rua, já que as pessoas evitam andar na chuva para pesquisar preços e escolher produtos. É um quadro diferente do comércio varejista instalado nos shoppings.

O primeiro trimestre do ano é considerado o período mais grave para o comércio varejista, devido não apenas aos feriados e o período chuvoso, mas as férias escolares e também o carnaval. “A partir da segunda quinzena de março as vendas começam a aquecer. No segundo semestre se espera um bom crescimento nas vendas, devido, principalmente, a datas como Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal”, disse Aderson Frota.

Feriados

Na quarta-feira (2), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) divulgou uma estimativa de que, por conta dos feriados nacionais, o varejo brasileiro pode deixar de faturar R$ 7,6 bilhões em 2019. O montante, no entanto, representa apenas 0,4% de tudo o que o varejo fatura em um ano ou representa um dia e meio do comércio completamente fechado.

De acordo com a entidade, esse valor é 32% inferior ao estimado em 2018, quando se esperava uma perda de R$ 11,2 bilhões, isso porque este ano haverá menos feriados e fins de semana prolongados.

No ano passado foram 15 dias entre feriados e fins de semana prolongados. Este ano serão dez dias. Nessa conta foram desconsiderados os feriados municipais e estaduais.

Os setores que devem ser mais prejudicados com os feriados este ano são os comércios de venda de combustíveis, joias e relógios e artigos de papelaria, entre outros, que pode perder R$ 3,6 bilhões em 2019, segundo a Fecomércio. Já a atividade de supermercados pode perder R$ 1,93 bilhão, a de farmácias e perfumarias R$ 1,1 bilhão, a de vestuário, tecidos e calçados R$ 801 milhões e a de móveis e decoração, R$ 620 milhões.

