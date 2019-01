Preço da gasolina está mais baixo nas bombas. Quer saber por quê ?

Postos vendem gasolina em Manaus variando entre R$ 3,39 a R$ 4,39 | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Com o segundo anúncio consecutivo de redução do preço da gasolina, a Petrobras baixou o valor do combustível negociado nas refinarias do País nesta sexta-feira (4). Atualmente, o combustível é negociado por R$ 1,4675. No Amazonas, postos de combustíveis repassam ao cliente por preços entre R$ 3,49 até R$ 4,39.

Férias e negociação

Para especialistas, o motivo do baixo preço é a promoção local pelo período de férias das escolas e algumas empresas. "O número de clientes cai drasticamente e os donos de combustíveis traçam estratégias para não perder o movimento nos postos", explicou o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Alcool e Gás Natural do Estado do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas.

A negociação pela revenda mais barata de gasolina ocorre com as distribuidoras do combustível. Caso não houvesse essa promoção, ele disse, o valor nas bombas estaria entre R$ 4,49 e R$ 4,69. "É um período anual que já se espera esse cenário. A batalha de preços começa de concorrente para concorrente para aumentar a receita como podem, visto que os estímulos se perdem com o baixo movimento de veículos", acrescentou.

Até fevereiro, quando o movimento escolar retorna, os motoristas amazonenses devem aproveitar o preço baixo. Para Dantas, os empresários desistem de uma margem alta de lucro, refletindo de R$ 0,20 a R$ 0,30 de perda a cada litro de gasolina vendido. Nesse sentido, até a próxima semana o preço deve baixar com as novas reduções da Petrobras, conforme a entidade sindical.

Se não fosse a promoção, sindicato afirma que gasolina estaria em R$ 4,49 | Foto: Divulgação/Agência Brasil

Para motoristas, o preço está razoavelmente barato, mas é esperado uma queda ainda maior do valor do combustível. O designer gráfico, Lucas Avinte, de 27 anos, por exemplo, disse que para sentir uma diferença considerável de preço, tem que procurar locais específicos.

"Não são todos que estão vendendo barato. Um posto na avenida Torquato Tapajós está vendendo a gasolina por R$ 4,39. Alguns lugares vendem por três e pouco. Mesmo assim, fico feliz por pagar esse preço do que quando a gasolina chegou a R$ 5", lembrou.

Garimpando preços baixos

O motorista de aplicativo, Janilson Câmara, de 49 anos, consegue pagar preços baixos depois de negociações diretas com proprietários de redes de postos. Ele explicou que faz parte de um grupo de motoristas que mapeia postos de gasolina com preços baixos. A partir daí, algumas permutas são feitas.

"Temos em torno de 200 carros que se comprometem em abastecer somente naquele posto. Assim, compramos até dez centavos mais barato em relação a outros lugares. Desde o Natal, percebi uma queda de dez centavos nas bombas. Com essa negociação especial, ganho até doze litros gratuitos no final do mês", calculou.

Motoristas de apps negociam com proprietários para pagarem mais barato | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Para encher o tanque do seu carro, ele contou que gasta até R$ 170. Enquanto uns agradecem o valor relativamente baixo, outros contam que ainda esperam ser impactados pelas mudanças da estatal.

Caminhões

O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros e Carreteiros Transportadores Autônomos de Bem do Estado do Amazonas, Antônio Sérgio Alexandre, contou que os caminhoneiros tentam um diálogo mais aberto com o governo federal quanto aos combustíveis.

Como a maioria dos caminhões usam o diesel, as reduções em nada refletiram para a categoria. "O subsídio que tínhamos de R$ 0,46 terminou no dia 1º de janeiro e esse governo está mostrando que não vai controlar nenhum valor. Estamos trabalhando com a tabela de frete, assim, qualquer valor de mudança para o diesel, teremos cobertura. É a única garantia de lucro que temos", defendeu.

A proposta da classe é terminar com o ator intermediário, tendo acesso direto ao embarcador. "Está complicado, atualmente, pois o frete encareceu mas são os atravessadores quem ficam com a maior parte do lucro. Empresas do Sudeste estão contratando sua própria frota, para se ter uma ideia. Vamos persistir no diálogo aberto para uma alternativa que sirva a nós", terminou.

Leia mais:

Saiba como calcular o valor do IPVA 2019

Gasolina vendida nas refinarias está mais barata nesta quinta (3)