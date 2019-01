Passeio de Catamarã promete alinhar conforto e diversão no rio Negro

A ideia do projeto surgiu para trazer comodidade para os turistas | Foto: divulgação





Manaus - A partir do dia 20 de janeiro, o turismo pelas águas do rio Negro receberá uma inovação com a estreia do Catamarã na Ilha - uma embarcação rica em detalhes e que foi projetada para ser um restaurante e casa de show flutuante. Os amazonenses e turistas vão encontrar conforto durante os belíssimos passeios turísticos pela região amazônica.

A ideia do projeto surgiu para trazer comodidade para os turistas apreciarem com tranquilidade as belezas da região amazônica.

"É comum encontrar o modelo desse barco no Jalapão, João Pessoa e outras cidades do Nordeste Ele é como se fosse uma casa de show flutuante, com todo o conforto necessário", explicou o empresário Olímpio Carneiro

A construção do Catamarã durou quase três anos. Ele possui iluminação a LED, em tom azul, que dá uma beleza e efeito especial durante a noite.

A embarcação tem uma estrutura feita em alumínio, inox, madeira e fibra, e possui dois andares. C âmara frigorífica, duas cozinhas, um camarote com ar-condicionado, bar, deck, área de lazer e jardim suspenso dão o toque de requinte ao ambiente.

Preço do passeio

O empresário ainda informou que os passeios devem proporcionar conforto e diversão e devem custar R$ 180.

"Será o primeiro passeio n esse formato. Será uma navegação pelo rio Negro com parada na ponte, observação aos botos na região do Acajatuba e visitação a tribo indígena Tuyuka, com a presença de guia turístico. A estreia deve contar com música ao vivo, almoço grátis e bebidas com baixo custo", informou o empresário.

Será um passeio por fim de semana e as vagas são limitadas. São apenas 40 pessoas por viagem.

Uma das inovações para atrair o público será a realização de eventos noturnos | Foto: divulgação





Evento com data marcada

Uma das inovações para atrair o público será a realização de eventos noturnos. Um deles já está programado para o mês de fevereiro. O passeio "By Night" será realizado na região do Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

"A proposta é fazer uma navegação noturna, com um jantar à luz de vela aos casais e até uma balada em um ambiente diferenciado", disse Olímpio.

O empresário ainda informou que os passeios devem proporcionar conforto e diversão e devem custar R$ 180 | Foto: divulgação





Vida e Sucesso

Famoso empreendedor do turismo amazônico, a história de amor entre Olímpio Carneiro e Manaus iniciou em 1986, quando ele veio do Ceará para o Amazonas. No auge da Zona Franca de Manaus (ZFM), ele veio com o objetivo de abrir um negócio na região. No entanto, devido à crise financeira na década de 1990, com o confisco do governo Fernando Collor, a sua empresa do ramo comercial entrou em falência.

Depois disso, o cearense Olímpio entrou no ramo de transporte e, com o seu próprio carro, começou a trabalhar como taxista. Muito comunicativo e apaixonado por Manaus, ele fazia questão de fazer percursos interessantes com os seus clientes para mostrar os pontos históricos até o destino.

Contato



Mais informações sobre as vendas, os interessados podem entrar em contato pelos números (92) 99347-0520 / 98176-9555 / 99261-5035. As reservas também podem ser feitas pelo email reservas@olimpiocarneiro.com.br ou pelo site da empresa .

Edição: Bruna Souza

Leia mais

Flutuantes em Manaus são opções de lazer durante o verão amazônico

Dez lugares imperdíveis para conhecer em Manaus