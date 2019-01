Governo do AM pode gerar até 6 mil novos empregos no setor primário

Governador quer aumentar incentivos aos produtores do setor primário | Foto: Priscila Rosas

Manaus - O governador Wilson Lima prometeu desenvolver mais o setor primário do Amazonas. Segundo ele, existem empresários dispostos a fazer tal investimento e, por outro lado, o Governo precisa incentivar a produção primária. "Eu vim aqui como forma de reafirmar esse meu compromisso e de me mostrar como parceiro àqueles dispostos a investir no Estado", afirmou.



Ele também falou do incentivo do Estado para os produtores agropecuários de todo o Amazonas. "Nenhuma economia se desenvolve sem que antes se passe pelas atividades do setor primário", disse o governador durante a inauguração do segundo abatedouro de suínos do Amazonas.

De acordo com ele, a carne suína é uma das mais consumidas do mundo e a maior parte da carne do estado vem de fora do Amazonas. "Temos um potencial muito grande e gente qualificada e há empresários dispostos a fazer esse investimento. Então, por que a gente não faz?", questiona.

Segundo o proprietário do local, Felisberto Sarkis, o novo abatedouro vai gerar aproximadamente 2 mil empregos em Manaus e outros 4 mil no interior, diretos e indiretamente, e terá capacidade de abater até 300 animais por dia. Serão comercializados desde carcaça, pé, orelha, rabo e costela dos animais. É o segundo maior abatedouro do Estado.

"É a realização de um sonho e é uma porta aberta a quem desejar investir no Amazonas", disse. Ainda segundo ele. será necessário que outros órgãos se juntem para que a produção seja eficiente.

Por isso, ele deve pedir apoio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM) e do próprio governo para garantir o transporte seguro dos animais e da carne. O abatedouro também será aberto aos produtores locais e irá diminuir a dependência do Amazonas na produção de carne suína. A maior parte da carne suína consumida no Amazonas é proveniente de Santa Catarina. Atualmente, o Estado é capaz de produzir apenas 1% de toda a carne suína consumida.

Foi a primeira placa do governador Wilson Lima | Foto: Priscila Rosas

O novo abatedouro está localizado na área rural de Manaus, no quilômetro 15 da BR-174, no ramal Mete Marcha. Após o empresário receber a certificação que garante ao empresário a autorização para a comercialização de produtos de origem animal em todo o Estado, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) realiza inspeções periódicas para a verificação do cumprimento das leis sanitárias.

Leia Mais

No apagar das luzes de sua gestão, Amazonino recebe salário milionário

Base de apoio ao governo Wilson Lima começa a se desenhar na Aleam

Governador destaca falta de material ao visitar Hospital Universitário

















.