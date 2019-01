Coronel da reserva é cotado para assumir superintendência da Suframa

Manaus - O coronel reformado do Exército e doutor em Planejamento, Alfredo Menezes, é cotado para assumir a superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Apesar de haver um documento circulando em alguns sites de notícias onde mostra um convite enviado por email, em nome do Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competividade (Sepec), Carlos Alexandre da Costa, o coronel não afirmou ainda que assumirá o órgão.

Dia da posse

Caso o coronel venha assumir o órgão como muitas pessoas têm esperado, ele deverá tomar posse nesta terça-feira (8), às 15h, no auditório Vladimir Murtinho, no Palácio Itamaraty, em Brasília – DF. O coronel Menezes será o terceiro militar a ocupar o posto, após 36 anos. O primeiro militar a assumir a Suframa foi coronel Floriano Pacheco, em 12 de maio de 1967. O segundo foi o coronel Joaquim Pessoa Igrejas Lopes que assumiu em 1983.

Quem é Menezes

Coronel Menezes, além de ser oficial da reserva, em Manaus foi um dos representantes da campanha de Bolsonaro. Ajudou em missões na Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização dos Estados Americanos (OEA). Trabalhou com o general Villas Boas, sendo auxiliar do ex-comandante do Exército e ex-chefe do Comando Militar da Amazônia (CMA).

Vinculação da Zona Franca ao Ministério da Economia

Em decreto publicado na última terça-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro vinculou a Superintendência da Zona Franca de Manaus - e outros 22 órgãos da administração federal indireta – ao novo Ministério da Economia, que está sob o comando ministro Paulo Guedes. O decreto 9.660/2019 foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) e traz a nova estrutura da administração federal.

Leia mais

Bolsonaro aprova prorrogação de IR para empresas da ZFM

Prefeito de Manaus defende medidas para fortalecer economia