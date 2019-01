Vai comprar material escolar? Descubra como economizar

Antes de sair às compras, é importante conferir tudo o que sobrou do ano anterior | Foto: Divulgação

Manaus - Enquanto os alunos de escolas pública e privadas aproveitam o período de férias, o mês de janeiro pode representar motivo de preocupação para muitos pais e responsáveis. Com a renova do material escolar, a tradicional ordem de economizar é a que sai na frente para o bolso de muitos, principalmente àqueles que não quitaram as dívidas do fim do ano.

Na tentativa de driblar as estratégias abusivas das papelarias, a especialista Carla Oliveira organizou oito dicas para lembras antes ir às compras. Veja:

1. Foque em materiais básicos e duráveis

A dica mais importante consiste em saber o que procurar. O intuito é economizar, entretanto, não adianta comprar um produto apenas porque seu preço está abaixo da média e precisar comprar o mesmo produto alguns meses ou até semanas depois.

A qualidade e o preço devem estar entrelaçados. “Investir no barato, sem uma durabilidade adequada não será uma economia, mas apenas uma preocupação futura”, reforça Carla.

2. Fuja dos personagens

Pensando na durabilidade de cada item, cuidado com as estampas que escolhe. Muitas vezes, aquele personagem preferido do seu filho pode nem passar mais pela cabeça dele daqui alguns meses.

3. Converse com outros pais

Você não está sozinho nessa. Os outros pais estão passando pela mesma situação, então por que não investir em algo que seja bom para todos? Uma estratégia que vale muito a pena é conversar com outros pais, se organizarem e procurarem um bom atacado.

Dessa forma, os produtos saem mais barato e você terá outras opiniões para te ajudar a escolher entre as diversas opções que aparecerão pelo caminho.

4. Aprenda a reaproveitar

Antes de sair às compras, é importante conferir tudo o que sobrou do ano anterior.

“O ideal é que uma mochila, por exemplo, possa ser reaproveitada por muitos anos, assim como, tesouras, estojos e outros itens mais resistentes”. Entretanto Carla alerta: “Não é bom reutilizar cadernos.

Certos itens incentivam o aluno a estudar. Um caderno novo, por exemplo, pode fazer toda a diferença. Para não desperdiçar, os antigos podem ser utilizados como rascunhos ou para estudos em casa”.

5. Faça uma lista específica antes de sair de casa - e não se afaste dela

Durante as compras, é possível que você se depare com materiais incríveis - mas que fogem totalmente do seu orçamento. Ter uma lista e segui-la irá poupar dúvidas desnecessárias e gastos imprevistos.

6. Pesquise

Nessa época, as lojas investem nesse setor e é possível encontrar diversas ofertas e promoções exclusivas. Entretanto, cuidado: nem todas valem a pena.

Logo, é importante fazer uma pesquisa de preços, produtos, lojas e promoções. E isso não é algo para ser feito apenas em dezembro ou janeiro, mas ao longo de todo o ano. Ter uma noção do preço dos produtos que precisa comprar, irá facilitar muito suas compras.

7. Desapegue das marcas

Nada de escolher um produto mais caro apenas porque é de determinada marca. O foco aqui deve ser a qualidade dos produtos, não os logo e etiquetas que carregam. “É bom conhecer as marcas e saber suas preferidas, mas não se limite a elas”.

8. Não depende apenas de você

Levar ou não os filhos no dia da compra? Alguns pais preferem manter os filhos fora dessa decisão. A chance de eles optarem por um produto apenas pela aparência existe e é alta.

Entretanto, para quem tiver interesse, essa pode ser uma ótima oportunidade para dar uma dose de educação financeira para os filhos. Saber quanto custa cada produto e analisar as diferenças, benefícios e riscos de cada um contribui para que a criança ou o jovem passe a dar um valor maior para os itens do seu dia a dia.

E isso será benéfico não apenas na hora da compra, mas a longo prazo. Entendendo o valor de cada material, ele pode ter um cuidado ainda maior com suas coisas - o que aumenta a quantidade de produtos que poderão ser reaproveitados no ano seguinte e ajudando a economizar nas próximas compras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: busca material escolar em Manaus? Veja dicas para economizar

Dúvidas na hora de comprar material escolar? Saiba como economizar