Bolsa de Valores abre em queda e dólar sobe para R$ 3,69

O principal indicador de desempenho da B3 (Bolsa de Valores), o Ibovespa, abriu nesta quinta-feira (10) em queda.

Após bater mais um recorde nominal no fechamento de quarta-feira (9), com 92.031 pontos, o Ibovespa somava 93.167 pontos às 10h44 da manhã de hoje, uma queda de 0,48% com relação ao pregão de quarta-feira.

Já o dólar apresenta alta neste momento de 0,30%, cotado a R$ 3,6935. Ontem, a moeda norte-americana o dólar fechou o dia a R$ 3,6823.

