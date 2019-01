Gasolina comum é vendida entre R$ 3,39 e R$ 3,89, nesta sexta (11)

O valor de R$ 3,39 como o menor praticado para a venda de gasolina comum e R$ 3,89 como o mais elevado no mesmo produto | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), realizou mais uma pesquisa semanal de preços de combustíveis. Os fiscais do órgão visitaram 59 postos localizados em Manaus, nesta sexta-feira (11), e apontam o valor de R$ 3,39 como o menor praticado para a venda de gasolina comum e R$ 3,89 como o mais elevado no mesmo produto.

A gasolina aditivada mais barata está à venda no Posto União, localizado no bairro Crespo, zona Sul, ao preço de R$ 3,39. O etanol com menor valor é encontrado no Posto Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Aleixo, zona centro-sul, por R$ 3,29. O diesel comum é vendido em vários postos por R$ 3,43 e a versão S-10 a R$ 3,48 no Posto Rosa Santa, no bairro cachoeirinha, zona sul.

"Realizamos essa pesquisa toda sexta-feira para dar opções ao consumidor e facilitar a escolha do estabelecimento na hora da compra. É uma forma de garantia dos direitos quanto ao preço e oferta", explica o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe.

