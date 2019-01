Setor imobiliário tem estoque de quase 6,5 mil imóveis no Amazonas

São casas e apartamentos, que vão da classe econômica à média e média alta, que estão à espera de compradores | Foto: MARCELY GOMES





Manaus - Apesar do otimismo após o crescimento de 10% registrado nas vendas ao longo de 2018, em relação ao ano anterior, o setor imobiliário amazonense tem a sua maior concentração de mercado em Manaus. Atualmente, há um estoque de, aproximadamente, 6,4 mil imóveis para venda, de acordo com dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM).

São casas e apartamentos, que vão da classe econômica à média e média alta, que estão à espera de compradores. Os últimos quatro houve poucos lançamentos devido à crise econômica. Já ´para este ano, o setor estima um crescimento de cerca de 15% nas vendas, segundo o presidente do Sinduscon-AM, Frank Souza.

O otimismo se deve a razões como a intenção do Governo Federal em continuar investindo na construção de imóveis populares por intermédio do programa Minha Casa Minha Vida, investimentos da Prefeitura de Manaus na construção de imóveis populares e na abertura de novas ruas na cidade. Além disso, Frank espera que o governo do Amazonas deva investir em obras na capital e no interior do Estado.

Nas intervenções na cidade, de acordo com Souza, a Prefeitura vai contar a partir de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), que são homologados pelo Conselho Municipal, do qual o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas faz parte. Além disso, o município terá R$ 100 milhões de empréstimo conseguidos junto ao Banco do Brasil, para a pavimentação e recapeamento das vias da capital amazonense.

O presidente do Sinduscon-AM, Frank Souza, diz que além das construções de moradias econômicas, do programa Minha Casa Minha Vida, existe a previsão, para este ano, de lançamento de imóveis padrão para as classes média e alta. Segundo ele, apesar do alto estoque de 6,4 mil imóveis, em sua opinião, ele deve ser reduzido no decorrer deste ano.

Sobre a falta de mais investimentos em novos lançamentos registrados no ano passado, ele atribui a insegurança causada durante a discussão da Lei do Distrato.

“O setor ficou apreensivo. Não sabia como agir, porque com a indefinição da lei, a Justiça hora decida pelo cliente hora ela empresa, o que acabou inibindo a possibilidade de novos lançamentos”, avalia o presidente do Sinduscon-AM. “Mas, agora está tudo muito bem definido. Quando se formaliza um contrato, cliente e empresa ficam sabendo o que pode acontecer se desistirem do negócio antes de sua conclusão. Além disso, a empresa também sabe que, se atrasar muito a entrega do imóvel contratado ela poderá ser multada”, destaca.

Frank Souza acredita que neste ano haverá uma retomada dos lançamentos em imóveis destinados para a classe média e para a classe alta. Por outro lado, o governo federal vai dar continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida, já que nos setores de construções populares existe uma defasagem de cerca de 8 milhões de habitações em todo o País, de acordo com o presidente do Sinduscon-AM.

As vendas de imóveis em 2018 fecharam com alta de 10% e estima-se crescimento de 15% para este ano | Foto: MARCIO MELO





Popular

Os projetos vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do governo federal, foram os principais responsáveis pelo movimento de construção e venda no setor imobiliário do Amazonas em 2018. De acordo com corretores de imóveis, já existem previsão de novos lançamentos de habitação populares para o mês de fevereiro, e outros projetos já estão sendo comercializados na planta.

Por enquanto, existem apenas rumores de que haverá lançamento de imóveis padrão para as classes média e alta. Mas, segundo o corretor de imóveis Álvaro Assis, alguns empreendimentos do Minha Casa Minha Vida já estão bem situados, como um que está sendo construído no bairro do Aleixo, Zona Centro-Sul, com as vendas sendo feitas na planta.

Já o corretor Carlos Ayres, que trabalha mais com imóveis para as classes média e alta, o ano de 2018 foi considerado bom e calcula que 2019 será bem melhor. Apesar do otimismo, ele disse que existe um estoque de cerca de 200 imóveis na área da Ponta Negra, mas prevê que esse estoque poderá ser comercializado rapidamente neste ano, até porque já existem previsões de novos lançamentos de imóveis padrão para as classes média e alta.

Ayres destacou, no entanto, que em 2018 houve uma redução no número de lançamentos de imóveis.

Segundo ele, os projetos de econômicos como os do Minha Casa Minha Vida tiveram melhores saída. As vendas de alguns desses projetos são feitas na planta, ou seja, quando os imóveis ainda sendo construídos. De acordo com ele, está previsto para os meses de junho e julho lançamento de imóveis para as classes média e alta.