Gasolina a R$ 2,99 em Manaus? Descubra se é verdade ou não

Manaus - A informação de um posto de combustível vendendo gasolina a R$ 2,99 em Manaus é falsa. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejistas de Combustíveis do Amazonas (Sindicam), a imagem que viralizou na internet, nesta segunda-feira (14), é antiga. A média de preço atual está entre R$ 3,39 e R$ 3,99.

O posto em questão da bandeira Equador fica localizado na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Distrito Industrial I, Zona Sul de Manaus. No local, a placa mostra o preço de R$ 3,39 para gasolina comum.

O vice-presidente do Sindicam, Geraldo Dantas, disse ao Portal Em Tempo que esse valor de R$ 3,39 é temporário. "Os empresários estão fazendo promoções. Após essa promoção, os valores devem voltar para a faixa de R$ 4,60", revelou.

O preço real da gasolina no posto Equador da avenida Rodrigo Otávio | Foto: Ione Moreno

O gerente do posto, Alison Silva, disse que o preço do estabelecimento nunca chegou a R$ 2,99. "Fez uma fila enorme aqui na frente do posto, mas isso foi fake news. O mais barato que já registramos aqui foi de R$ 3,20".

Contrapondo a informação do Sindcam, o gerente disse que esse valor atual no posto Equador deve baixar ainda mais, entre R$ 0,15 a R$ 0,20, ainda essa semana.

