Comércio de Manaus queima estoque de olho no Dia das Mães

Comércio no centro de Manaus | Foto: Marcely Gomes

Manaus -O mês de janeiro marca o início de promoções e queima de estoques no comércio varejista, com o objetivo de manter elevadas as vendas, antes do Carnaval. Mas, os empresários do setor já começam a negociar um novo estoque de produtos visando o Dia das Mães, em maio, a primeira grande data para comércio.

Por enquanto, gerentes e vendedores afirmam que as vendas com os descontos que vão até 70% nas sobras de Natal, estão muito boas, o que aumenta a expectativa de um ano muito bom para o comércio.

Vendas em loja de departamento



A vendedora Lana Rezende, disse que as vendas de janeiro na loja Mariza continuam tão boas quanto as registradas no final de ano. “Estamos batendo as metas todos os dias”, destacou. Mas para manter as vendas em alta, a loja está oferecendo descontos de até 70% em variados produtos.

Sapatos

Na Sapataria Classe o gerente, Júnior Pedro, disse que as vendas no final de ano foram boas, “mas poderiam ter sido melhor”.

Para o mês de janeiro, a sapataria está com preço de 15% a 20% mais baixo, dependendo do modelo do calçado. “As vendas estão muito boas, o que nos faz acreditar que serão melhores do que as do ano passado”, acrescentou Júnior Pedro.

Queima de estoque

O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba David Antonio, explicou que essas promoções e queima de estoques é muito comum nesse início de ano, quando as vendas normalmente são fracas. “O comércio se prepara para esse período, para fortalecer as vendas e repor o estoque. O consumidor geralmente se endivida com as compras de final de ano, então é preciso criar meios para motivar o consumidor e manter as vendas em alta. Essas promoções devem durar até março”, destacou Ataliba.

Shoppings-centers

Shopping em Manaus | Foto: Michael Dantas

O termômetro de boas vendas está também em alta nos shoppings. Nesta terça-feira (15), em pleno início da semana, foi possível verificar uma grande movimentação nos shoppings, com os consumidores consultando preços e, em alguns casos, saindo de sacola cheia. Foi ocaso, por exemplo, do agente de portaria, Júnior Valente, que estava com a mulher e foi filho. Segundo ele, os preços de mochilas escolares e tênis estão bem mais em conta que no final do ano. “Esperamos para comprar agora esse material para escola, porque sabíamos que estaria mais barato”, disse agente de portaria.



Eletro-eletrônicos

O vendedor Potiguar Ferreira, disse trabalhar há seis anos na loja Ramsons, podendo constatar que as vendas desse início de ano estão melhores que do ano passado. “A loja fez promoção de alguns produtos, como televisores, e as vendas estão sendo muito boas. Não é queima de estoque, são produtos que foram negociados a preços mais baixos, e esse desconto é repassado para os clientes. No ano passado, nesse período, não se via tanta gente circulando pelo shopping”, contou.

Estratégias de vendas

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, explicou que o comércio já sabe que vai passar por esse período de até quatro meses de baixas vendas. “É preciso então fazer promoções, queima de estoques e facilitar o pagamento para continuar vendendo. Porém a partir de maio, com o Dia das Mães, as vendas ganham novo impulso, voltando a crescer até o final do ano, com Natal e Ano Novo”, disse o presidente da Fecomércio.

Segundo Aderson, este ano a estabilidade da economia trouxe confiança para os consumidores, algo que não se via há cinco anos. “Com isso, as vendas tendem a crescer e os empresários voltam a investir, fazendo a economia girar e a receita do governo aumentar. Assim todos ganham”, destacou.