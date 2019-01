Turistas de navios cruzeiros devem injetar mais de R$ 2 milhões no AM

Navios turísticos aportam no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - A chegada de três navios no Amazonas, com aproximadamente 3,5 mil turistas estrangeiros, no mês de janeiro, deve injetar na economia amazonense aproximadamente R$ 2,1 milhões (577,5 mil dólares), movimentando a cadeia do turismo. A projeção é da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).



O primeiro cruzeiro a atracar no Porto de Manaus, no centro, é o M/S Aurora, com mais de 2,7 mil estrangeiros, entre passageiros e tripulantes. Vinda da Inglaterra, a embarcação chegará às 9h desta sexta-feira (18/01), e partirá no sábado (19/01), às 17h, rumo a Parintins (AM).

De acordo com dados da Amazonastur, em média, um visitante de cruzeiro gasta durante a passagem pela cidade cerca de R$ 753 (203 dólares), movimentando toda economia local. Com a vinda dos visitantes de cruzeiro, a cadeia do turismo é movimentada por meio dos operadores, que contratam os serviços para atender os excursionistas, como por exemplo, guias turísticos, motoristas de ônibus e de vans, pilotos de embarcações, restaurantes, entre outros.

De olho no melhor atendimento ao visitante, a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, reuniu, no dia 4 de janeiro, os operadores de cruzeiro para ouvir a categoria e discutir estratégias para alavancar a chegada dos turistas no estado. “Infelizmente houve uma queda no número de navios que atracaram em Manaus. Em 2017/2018 foram 21 navios, esse número caiu para 15 nessa última temporada. Temos que reverter esse quadro. Os cruzeiros são importantes para economia do nosso estado, além de servirem como instrumento para divulgar o Amazonas internacionalmente”, destacou a presidente.

Oito navios já passaram pelo Amazonas durante a atual temporada (2018/2019), iniciada no dia 17 de novembro do ano passado. Até o mês de abril, está prevista a chegada de mais quatro cruzeiros, alcançando a marca de 15 cruzeiros.

A expectativa é que no mês de janeiro 60 mil turistas, entre estrangeiros e brasileiros, desembarquem no Amazonas, por cruzeiros, voos nacionais e internacionais, e demais meios. Entre as ações desenvolvidas pela Amazonastur para melhor atender os turistas estão à regularização dos prestadores de serviços, atualização de informação promocional, bem como a ampliação do horário de funcionamento do Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

