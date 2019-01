Nível da subida dos rios preocupa o setor primário no Amazonas

Se uma grande enchente for confirmada, a previsão é que haverá um grande impacto na economia do Amazonas | Foto: Divulgação

A subida dos rios, que já atinge 12 municípios do interior do estado do Amazonas, vai impactar diretamente o setor rural. Nesse início do período de enchente, a preocupação é com a produção na área de várzea como hortaliças, banana, melancia, malva e também a pecuária.

Se uma grande enchente for confirmada, a previsão é que haverá um grande impacto na economia do Amazonas. “Em fevereiro já poderemos ter uma avaliação melhor do impacto da enchente no setor primário do Amazonas”, disse o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço.

“Estamos acompanhando com muita preocupação a elevação intensa das águas”, acrescentou o presidente da Faea. Segundo ele, os pecuaristas já procuram antecipar o transporte dos rebanhos das áreas de várzea para terra firme. O problema, de acordo com Muni, é que nesse processo de transporte da área de várzea para um local em terra firme pode ocorrer mortalidade de animais.

O Amazonas possui um rebanho de, aproximadamente, 1.350 milhões de cabeça de gado, conforme dados da Faea. Em todo o Estado, cerca de 40 mil pessoas vivem da atividade pecuária.

Como parte da criação bovina no Amazonas é criada em área de várzea, se houver uma grande enchente, os criadores podem acumular prejuízos. “Muitos criadores podem ficar sem poder honrar compromissos, como financiamentos conseguidos junto as agências bancárias”, observou Muni.

Os agricultores que plantam em áreas de várzeas também deverão sofrer prejuízos, já que pode perder plantações de hortaliças e frutas que abastecem mercados e feiras de Manaus.

Os produtores de fibras naturais, com a malva, devem também somar prejuízos, já que eles atuam basicamente em área de várzea. Os agricultores e pecuaristas que atuam na área de várzea são os primeiros a sentir os efeitos da enchente, segundo o presidente da Faea.

Pesquisa divulgada em 2018 pelo Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE), aponta que a agricultura é responsável por 18,5% de toda a força de trabalho (mão de obra) do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira (14.243 pessoas), Tefé (11.688 pessoas), Parintins (11.413 pessoas), Manicoré (10.790 pessoas) e Itacoatiara (10.420 pessoas) se destacam como os municípios com maior número de trabalhadores empregados na atividade agropecuária no Estado. Entre os destaques da produção de gabo bovino, a produção de farinha de mandioca, melancia, mandioca e abacaxi.

Ciclo

De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, todas as calhas que formam a Bacia Amazônica (Juruá, Purus, Alto Solimões, Médio Solimões, Rio Negro, e Baixo Amazonas) encontram-se em processo natural de enchente, que é um evento cíclico (que se repete em determinados períodos do ano) e sazonal (próprio de uma estação), com níveis elevados para o período. No final da semana passada, o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), órgão da Defesa Civil emitiu sinal de “Estado de Atenção” para 12 municípios das calhas do Alto Solimões, Médio Solimões e Purus em função do elevado nível dos rios, em consequência da quantidade significativa de chuvas.

Os primeiros municípios a sentirem mais fortemente os efeitos da enchente deste ano foram Canutama, Lábrea, Tapauá e Beruri (Calha do Purus), Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Atalaia do Norte (Calha do Alto Solimões) e Coari, Fonte Boa, Tefé e Jutaí (Calha do Médio Solimões).

