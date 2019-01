Veja as vagas de emprego desta sexta-feira (18) em Manaus

Para concorrer a uma vaga, é necessário dirigir-se à sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018 | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), do Governo do Amazonas, disponibiliza 30 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (18). Dezoito vagas são para a área de vendas e exigem experiência de pelo menos seis meses na Carteira de Trabalho.



Para concorrer a uma vaga, é necessário dirigir-se à sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018, (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), das 8h às 14h.



Veja as oportunidades:



(10) PROMOTOR DE VENDAS



Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário.





(5) VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior incompleto.



Experiência: 6 meses de experiência (não obrigatório).



Obs.: Com curso de vendas, atendimento ao cliente, informática básica ou avançada, CNH “A” ou “AB”, e disponibilidade de horário.







(2) VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Experiência na área e disponibilidade de horário.







(1) VAGA: VENDEDOR INTERNO



Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Experiência no ramo de sapatos e disponibilidade de horários.







(1) VAGA: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Cursos desejáveis: SEP, NR10, NR35 E CNH categoria “B”.







(1) VAGA: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Com CNH categoria “B”.







(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS DE PASSEIO (ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Curso de eletricista.







(1) VAGA: MECÂNICO DE CARRO DE PASSEIO (MECÂNICO DE AUTOMÓVEL)

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Cursos na área.







(1) VAGA: ALINHADOR DE VEÍCULOS (ALINHADOR DE PNEUS)

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Cursos na área.







(1) VAGA: PINTOR DE LETREIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Experiência em abrir letras, com disponibilidade de horário.







(1) VAGA: CHEFE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Superior incompleto.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Proatividade, liderança, disponibilidade de horários, conhecimento em compras, controle de NFS, experiência, com relatórios e apresentação de resultados, experiência com gestão de equipe de limpeza será um diferencial.







(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Experiência comprovada em CTPS (Ônibus e carreta).







(1) VAGA: COSTUREIRO EM GERAL

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Experiência em máquina industrial overloque, galoneira, elastiqueira, que saiba costurar bolso embutido, zíper, gola careca, manga e uniformes.







(1) VAGA: VIGILANTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS (não obrigatório).



Obs.: Curso de vigilante e com laudo atualizado.







(1) VAGA: OPERADOR DE MOTOSSERRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.



Obs.: Experiência na área, disponibilidade de horário, e para realizar viagens.







(1) VAGA: ESTOQUISTA (PCD)



Escolaridade: Ensino Médio completo.



Experiência: Sem experiência.



Obs.: Comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário.





