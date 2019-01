Acabou o bota-fora nos postos de Manaus: gasolina cara novamente

Procon vai esperar mais alguns dias para ver como o mercado se comporta | Foto: Ione Moreno

Manaus - Acabou o “bota fora” dos postos de combustíveis. O preço do litro de gasolina, que até terça-feira (15) podia ser encontrado por R$ 3,39 e R$ 3,49, mudou de tabela e o litro da gasolina está ficando uniforme, variando entre R$ R$ 4,39, 4,48 até R$ 4,49. Alguns postos da cidade ainda resistem, mantendo o preço a R$ 3,49, mas a tendência é que os valores se aproximem de R$ 4,50.



O reajuste apenas um dia depois de a Petrobras ter reajustado os valores do combustível para as refinarias, o que não chegou ainda às distribuidoras. O Procon Manaus disse que já está monitorando esse movimento dos donos de postos de combustíveis na capital amazonense.

O coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, avisou que se for detectado que os postos de combustíveis estão atuando de forma coordenada para reajustar o preço da gasolina, o Procon deverá intervir e aplicar medida administrativas e judiciais “para proteger os direitos do consumidor”. “Formação de cartel é crime”, disse Rodrigo Guedes.

Comportamento

Guedes acrescentou que o Procon vai esperar mais alguns dias para ver como o mercado se comporta. Para ele, os preços altos são injustificáveis, já que a Petrobras não reajustou o preço da gasolina nos últimos dias.

“Já foi detectado que existe uma tendência de uniformizar os preços, mas vamos aguardar mais um pouco”.

De acordo com Rodrigo Guedes, por enquanto ainda existe uma variação de preço, com o consumidor tendo a opção de comprar uma gasolina com preço mais em conta.

“O consumidor deve se comunicar por redes sociais e indicar onde a gasolina está a preço mais barato”, aconselhou. “Se houver um reajuste em toda a cadeia de postos de combustíveis, vamos entrar com medidas administrativas e até judiciárias, com os donos de postos tendo que apresentar documentação para justificar o reajuste”, destacou Rodrigo Guedes.

O mestre de obras, Francisco Costa, se mostrou pouco otimista com relação ao preço baixo da gasolina.

“O consumidor não tem para onde correr, precisa de gasolina no carro porque precisa trabalhar, então acaba tendo que pagar o preço que os postos colocam”, disse Francisco, que estava reabastecendo no Posto Ipiranga, na avenida Torquato Tapajós.

Até quarta-feira (16) este posto comercializava o litro da gasolina a R$ 3,14, mas, amanheceu nesta quinta-feira com o preço de R$ 4,39. Além disso, o posto acabou com a promoção de desconto de 10% no total da compra do consumidor que estava cadastrado em seu aplicativo.

O gerente do Posto Laranjeiras, no Parque 10, César Augusto Barbosa, disse que até terça-feira estava vendendo o litro da gasolina a R$ 3,49.

“Na quarta-feira fomos orientados a vender a gasolina por R$ 4,49”, disse. Ele disse acreditar que a pouca movimentação de clientes é porque a faculdade que fica nas proximidades ainda está de férias. “Quando as aulas retornarem o movimento melhora”, avaliou César.

Para o vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, os preços não estão sendo reajustados, “estão apenas voltando a normalidade, já que as promoções acabaram”.

Ele disse que nos últimos 60 dias os consumidores de Manaus pagaram o litro da gasolina mais barato do Brasil. “Isso porque alguns donos de postos e distribuidoras decidiram diminuir a margem de lucro, reduzindo o preço da gasolina para atrair os consumidores, já que as vendas estavam baixas. Foi uma promoção, que tinha prazo para acabar”, disse.

Dantas observou, no entanto, não acreditar que os preços voltem a R$ 4,99, como foi registrado em outubro de 2018. Na avaliação do empresário, os preços devem variar mais um pouco, mas devem ficar abaixo de R$ 4,60. “Mas isso vai depender muito da Petrobras”, apontou ovice-presidente do Sindicam.

