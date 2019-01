'Bazar das Manas' acontece neste domingo (20) no shopping Sumaúma

Segundo Huma, o bazar contará com peças variadas, desde moda casual, passando pela fitness | Foto: Divulgação

Manaus - Assinado por uma das maiores blogueiras de Manaus, Huma Kimak, o Bazar das Manaus, será promovido neste domingo (20) no Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova. Além da presença da influenciadora digital, o bazar vai reunir produtos do acervo pessoal dela e mimos para presentar os fãs. A estrutura será montada no 1º piso, das 14h às 21h.

Segundo Huma, o bazar contará com peças variadas, desde moda casual, passando pela fitness, moda praia e vestidos de festa, além de calçados, bijuterias, bolsas e até fantasias. Os preços variam de R$ 9,99 a R$ 99. “O diferencial do Bazar das Manas é que este é exclusivo do meu acervo pessoal. São roupas que fazem parte da minha vida, antes mesmo de ser blogueira”, disse a Huma.

A ideia de montar um bazar surgiu após o sucesso das postagens da blogueira incentivando o “desapego” a determinadas peças de roupas e o crescimento das vendas online. “O Bazar das Manas estreia no Sumaúma e pretendemos organizar outras edições”, completa.

Huma Kimak possui 338 mil seguidores no Instagran e suas postagens atingem mais de 330 mil pessoas diretas.

Serviço:

Bazar das Manas

Local: Sumaúma Park Shopping (Av. Noel Nutels, Cidade Nova) - Piso Japiim (1o andar), próximo às lojas Puro Brilho e Comepi.

Data: 20/01/2019 (domingo).

Horário: Das 14h às 21h ou enquanto durarem os estoques.

*Com informações da assessoria

