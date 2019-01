Na volta às aulas, famílias buscam estratégias para comprar barato

Karina e Raphael Assante se programaram para comprar o material escolar da filha | Foto: Márcio Melo

Manaus - Das livrarias existentes em Manaus, a Livraria Lira é uma das mais antigas. De acordo com o proprietário, Erick Lira, o movimento triplicou este ano, nesse período de volta às aulas, e, por causa disso, ele teve que aumentar o número de funcionários. "Hoje eu devo estar com 100 pessoas só para atendimento ao público como vendas, caixa e estoque", conta.

Erick Lira é proprietário da Livraria Lira | Foto: Márcio Melo

O proprietário da Livraria também fala que as vendas estão na mesma proporção do ano passado e que os pedidos para desconto são frequentes. "Eles pechincham sempre. Mas a principal forma de pagamento ainda é parcelado no cartão de crédito", explica.



No local, a assistente administrativa Eliza Feijó estava fazendo as compras do material da filha, Julia de 7 anos. A pequena irá cursar o 2º ano do ensino fundamental. A assistente administrativa conta que prefere comprar o material escolar na primeira quinzena de janeiro. "Eu gosto de etiquetar e preparar todo o material", diz.

Julia e Eliza Feijó foram comprar os materiais escolares com antecedência | Foto: Márcio Melo

Ela é cliente da livraria há quatro anos, mas o único item que comprou com antecedência foi a mochila escolar, adquirida em novembro durante uma promoção da Black Friday. Ela também evita comprar material no final de semana, preferindo ir no meio da semana.



Tecnologia a favor

O grupo de WhatsApp com mães da escola onde a filha estuda foi essencial para a turismóloga Karina Assance, de 41 anos, que não tinha tempo de fazer as pesquisas prévias de preço. "As primeiras mães que foram comprar avisaram no grupo onde era mais barato. Isso facilitou demais", relata.



Karina Assante aproveitou as dicas dadas em grupo de Whatsapp | Foto: Márcio Melo

Esse ano, ela teve uma economia no valor dos itens da lista de material escolar. " O ano aumenta e os itens de papelaria diminuem, mas mesmo assim, os livros tem preço bastante elevado e quase nenhuma alteração entre livrarias", diz.



Uma das formas que ela encontrou para economizar foi pagar tudo à vista e ir mais cedo comprar material escolar. "Para a gente, foi muito melhor", destaca.

Natal das Livrarias

Janeiro é um mês movimentado para quem tem filhos em idade escolar. É o que o Presidente da Câmara Dirigentes dos Lojistas Manaus (CDL), Ralph Assayag, chama de "Natal das Livrarias". Nesta época, o movimento de pais e responsáveis a procura dos materiais da listas escolares é intenso.



De acordo com Assayag, esse Natal compreende um período que se inicia no dia 18 de janeiro e vai até o dia 10 de fevereiro. Se comparado com o ano passado, as vendas este ano devem crescer cerca de 3%.

"O número de alunos neste ano é maior. Aos poucos porém, os materiais das livrarias está perdendo o espaço para o digital", afirma o dirigente, completando que essa substituição é uma tendência e se a livraria não se adaptar terá que se reinventar ou fechar as portas.

Como economizar nesse período ?

Com bom planejamento, pais acabam economizando | Foto: Márcio Melo

O economista Ailson Rezende fala que é preciso avaliar alguns pontos e repassa cinco dicas para se fazer boas compras:

1- A primeira dica dele é verificar os materiais adquiridos ao longo do semestre anterior para ver o que pode ser reaproveitado.



2- A segunda dica é fazer uma pesquisa de preços em três ou quatro livrarias diferentes. "Os produtos menores como lápis e borrachas tem uma variação de preço muito grande. As livrarias estão em pontos específicos", exemplifica.

3- A terceira dica é pedir por descontos, sempre que for necessário. Outra forma de economia é fazer compra coletiva. "Fazer grupos com os pais do colégio. Assim, a escola pode fazer aquisição dos livros didáticos em uma editora", aconselha.

4- A quarta dica do economista é procurar outras lojas que também vendem esses materiais e não são de marca. "Com um preço do caderno da moda, você chega a comprar até quatro cadernos de outra marca que tem a mesma funcionalidade e assim, gera a economia", fala.

5- A última dica é fazer um planejamento econômico durante o ano para não se endividar. "É essencial tentar se programar para pedir um desconto à vista e é só uma questão de planejamento", frisa.

Leia Mais

OAB alerta consumidores sobre matrícula e compra do material escolar

Vai comprar material escolar? Descubra como economizar