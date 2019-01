"Faça o cliente vir até você", diz Mário Valle do 'Tambaqui de Banda'

Empresário Mário Valle é personagem da seção Vida e Sucesso do Portal EM TEMPO | Foto: Marcely Gomes

Manaus -“O mais importante é você ter um negócio que o cliente venha até você”. Assim Mário Valle, 39, define o caminho do empreendedorismo para os dias de hoje. Ex-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM), que ao longo da sua via empresarial conseguiu empreender duas das mais importantes marcas de alimentação de Manaus e hoje cuida de três restaurantes que caíram no gosto dos manauenses. “Aquele negócio que você tem que buscar o cliente é muito difícil”, comenta.

Muy Gringo | Foto: Marcely Gomes

Em mais uma reportagem da série vida e sucesso, o EM TEMPO conta detalhes do que há por trás da peixaria Tambaqui de Banda e do restaurante Muy Gringo, criados pelo engenheiro de produção. Em meados de 2007, Mário Valle contava com uma carreira estabilizada na sua área de formação, atuando no Polo Industrial de Manaus (PIM). “Adorava, mas tinha um horário ruim e chegou um momento que eu queria fazer algo para mim mesmo”, explica.

Ele largou a indústria e abriu uma empresa especializada em treinamento e consultoria de gerenciamento de projetos, algo da área que já tinha ‘know how’. A empresa Vicaz cresceu e chegou a competir com grandes companhias desse ramo. Com receio de “quebrar” com a forte concorrência, o jovem empresário e sua equipe decidiram ampliar os negócios para outra área.

Muy Gringo | Foto: Marcely Gomes

Com conhecimento de processo, mas sem experiência de mercado, o primeiro restaurante foi o maior desafio.

“Nós começamos com a ideia de implementar um restaurante com outra abordagem. Até então você ligava para comprar um tambaqui. Quanto nós chegamos com a proposta de colocar o peixe pronto na mesa do cliente em apenas 15 minutos, isso causou um grande reboliço no mercado”, conta o empreendedor. Em meio a uma vizinhança de classe média e média alta, com a proposta em curso o Tambaqui de Banda fez sucesso no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. Com o resultado do primeiro restaurante, Mário abriu uma nova unidade dentro de um shopping, o que durou apenas três meses, por não trazer o retorno esperado. Quando foi inaugurado no centro, nas proximidades do Teatro Amazonas, muitos clientes do Parque 10, passaram a frequentar o Centro, Zona Sul. Atualmente, o restaurante do largo São Sebastião é uma das principais atrações de turistas de todo o mundo que buscam pelos sabores da culinária amazônica.

Tambaqui de Banda Parque 10 e Largo São Sebastião | Foto: Divulgação

A virada

Na busca pela expansão dos negócios, nasceu o Muy Gringo, localizado na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste. Com características norte-americanas, o restaurante especializado em sanduíches artesanais e iguarias estrangeiras, o Muy Gringo é um dos atrativos principais do complexo de bares e restaurante formado por containers. Empreendedor de primeira linha, Mário que começou com a culinária amazonense, depois partiu para estrangeira agora vai voltar a expandir com a culinária paraense. “Abriremos em breve mais um restaurante voltado para a culinária paraense, no Parque Dez, onde funciona o Tambaqui de Banda”, avisa Mário, que hoje acumula funções nos negócios em relacionamento, marketing, força de venda, projetos e planejamentos.

Tambaqui de Banda Parque 10 e Largo São Sebastião | Foto: Divulgação