Começa a ‘esquentar’ a venda de material escolar em Manaus

Pais vão às compras de material escolar | Foto: Márcio Melo

Manaus -Pesquisar preços, na internet ou diretamente nas livrarias, foi a saída encontrada pela maioria dos pais de estudantes de Manaus para comprar, a preços mais em conta, o material exigido pelas escolas.



Mas, isso não é tudo, tem ainda a mochila, o tênis e outros assessórios necessários para o aluno começar bem o novo ano letivo.

Enquanto os pais se esforçam em busca de melhores preços, os gerentes das livrarias analisam que o movimento começa a “esquentar”, já que as aulas iniciam em fevereiro. A previsão do setor é que as vendas cresçam 3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Começa a maratona para comprar a lista do material escolar dos filhos | Foto: Márcio Melo

Pais vão às compras



A dona de casa, Gracy Monteiro, estava pesquisando preços nas livrarias do centro comercial de Manaus, mas disse que, pelos valores que encontrou vai comprar o material escolar dos dois filhos em uma livraria mais popular, onde os preços, segundo ela, estão mais em conta. A dona de casa alerta, no entanto, que os pais devem deixar os filhos em casa, já que eles querem escolher o material e acaba saindo mais caro. “Quando os filhos estão com pais eles querem fazer as vontades deles”, destaca Gracy.

Já Sandra Regina considerou que os preços nas livrarias do centro comercial “estão até bem acessíveis”. Ela estava com uma lista para comprar o material da neta de 7 anos e estava tranquila, até porque o movimento de consumidores dentro das livrarias não era tão grande. Porém, o Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do Estado do Amazonas (Procon-AM), alerta que é preciso pesquisar, já que os preços de alguns produtos da lista de material escolar podem variar muito, dependendo dos estabelecimentos e dos modelos.

Compra do material escolar no centro de Manaus | Foto: Márcio Melo

Pesquisa do Procom



Na semana passada o Procon-AM divulgou uma pesquisa mostrando que essa variação de preço pode chegar a 443%, como é o caso do lápis preto de diferentes modelos.

De acordo com a pesquisa, o menor valor do lápis preto é de R$ 0,35 e o maior é R$ 1,90, seguido de 420% (R$ 1,30 e 0,25) e de 400% (R$ 1,00 e 0,20), sendo que neste último incluem-se também a borracha branca. Em outros itens, como caderno universitário e brochura, as variações encontradas foram de 121% (R$ 20,75 e 9,40) e de 98% (R$ 9,90 e 5,00), respectivamente.

A pesquisa comparativa de preços de 33 itens do material escolar foi realizada em seis estabelecimentos comerciais, nos dias 4, 7 e 8 de janeiro de 2019.

Mães compram material escolar para os filhos no centro de Manaus | Foto: Márcio Melo

O gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe, diz que é importante o consumidor levar em consideração o valor total da lista do material escolar, as formas de pagamento, comodidade e vantagens. Ele aconselha os consumidores a observarem, antes de irem às compras, os itens que já possuem e que estão em condições de uso.

Jalil observa que alguns locais oferecem desconto para compras em grande quantidade, sendo interessante que vários consumidores se juntem e comprarem em um só estabelecimento. Outra dica é não levar os filhos às compras, pois como eles não têm noção econômica e financeira vão escolher produtos com marcas de personagens ou que são lançamentos, e estes, com certeza, possuem preços mais elevados.

Empresário de Livraria

Diretor da Livraria Lira, Erick Lira | Foto: Márcio Melo

O diretor da Livraria Lira, Erick Lira, avalia que o movimento de vendas está muito parecido com o registrado no mesmo período do ano passado, mas, em sua opinião, esse cenário vai mudar mais para o final do mês, quando se aproxima o início das aulas. Ele acredita que as vendas, já consideradas boas, terão um bom crescimento no final de janeiro e início de fevereiro.



Tênis e Mochilas

O gerente da Shop do Pé, Aldair Oliveira da Silva, que trabalha apenas com tênis e mochilas, é também da opinião de que as vendas terão um bom crescimento a partir da próxima semana. Ele calcula que as vendas de sua loja devem crescer cerca de 10% no mês de janeiro, em comparação ao mesmo período de 2017.

Natal das Livrarias

Compra do material escolar no centro de Manaus | Foto: Márcio Melo

Para o presidente da Câmara Dirigentes dos Lojistas Manaus (CDL), Ralph Assayag, janeiro é considerado o "Natal das Livrarias". De acordo com ele, esse Natal compreende um período que se inicia no dia 18 de janeiro e vai até o dia 10 de fevereiro. Se comparado com o ano passado, as vendas este ano devem crescer cerca de 3%.

"O número de alunos neste ano é maior. Aos poucos, porém, os materiais das livrarias estão perdendo o espaço para o digital", afirma o dirigente, completando que essa substituição é uma tendência e se a livraria não se adaptar terá que se reinventar ou fechar as portas.

Leia mais:

Faça o cliente vir até você, diz Mário Valle do Tambaqui de Banda

Na volta às aulas, famílias buscam estratégia para comprar barato