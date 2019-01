Está procurando emprego? Adidas oferece vagas em Manaus

As vagas são para gerente, vendedores, estoquista e operador de caixa | Foto: Divulgação

Manaus - Com inauguração prevista para meados de março, no Manauara Shopping, a primeira unidade da Adidas Originals na região Norte do país traz, além de peças exclusivas para o consumidor local, 10 oportunidades de emprego para início imediato.

As vagas são para gerente (uma), vendedores (sete), estoquista (uma) e operador de caixa (uma). A média de ganhos é de R$ 1.700 e podem concorrer profissionais de ambos os sexos, a partir de 18 anos.

“Já temos três lojas Adidas em Manaus, mas a Originals tem um conceito diferenciado, com muitos produtos que antes não chegavam por aqui e que agora estarão acessíveis”, informa o empresário André Gesta, responsável pelo novo empreendimento.

Conforme ele, a loja vai ocupar um espaço de 150m2, onde contará inclusive com uma linha casual, focada na moda streetwear e lifestyle. E para ganhar a simpatia do público, a equipe de atendimento precisa estar bem treinada e afinada com os objetivos de crescimento da marca, daí buscarem pessoas com metas bem definidas de crescimento pessoal e profissional, além de motivação para um trabalho de excelência e alto desempenho.

Vagas

“Para as vagas de vendedor e estoquista, os candidatos não precisam, necessariamente, ter experiência comprovada. O requisito básico é ensino médio completo, boa comunicação, disponibilidade de horários, capacidade de trabalhar em equipe, simpatia, alegria, organização, iniciativa e excelente relacionamento interpessoal”, informa a diretora de recursos humanos do Grupo Gesta, Renata Macedo.

Já para a vaga de operador de caixa é preciso ter, além dos requisitos anteriormente citados, experiência comprovada na função, bem como curso de informática para uso de planilhas e sistemas.

Os interessados na vaga de gerente também precisam possuir experiência comprovada, além de faculdade na área de humanas (ou cursando). “Outras características importantes para os pretendentes são: identificação com o varejo de moda, espírito de liderança, autocontrole, motivação para superar metas, ousadia, capacidade para resolver conflitos e todas as habilidades pedidas para os demais cargos”, ressalta a diretora.

Grupo

Com lojas em diversos segmentos do varejo em Manaus, Boa Vista e Santarém, o Grupo Gesta gera, atualmente, na região Norte, mais de 200 empregos diretos, e a meta é não parar de crescer. “Por isso buscamos funcionários motivados e com grande vontade de crescimento profissional”, acrescenta André Gesta, lembrando que a seleção de pessoal segue até o fim deste mês, quando os aprovados passarão por um super treinamento.

Quem está a procura de uma oportunidade e se identificou com os requisitos para trabalhar na nova Adidas Originals do Manauara Shopping só precisa enviar currículo para o e-mail selecao@grupogesta.com.br.

Expansão

Altamente conceituada no mercado de varejo esportivo, a Adidas é uma marca forte e consolidada no território nacional. Ao todo, são 57 unidades no segmento Performance e 11 Originals, com mix que varia de camisas, casacos, bermudas e calças a tênis e acessórios.

“A marca está em expansão, principalmente a Originals e cremos que o público de Manaus que é fã da Adidas merece dispor desse novo conceito”, afirma André Gesta, confiante em mais um sucesso empresarial na capital do Amazonas.

