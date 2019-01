Governo e Sebrae discutem geração de emprego no interior do Amazonas

A parceria com o Sebrae, afirmou o governador, é importante nesse novo cenário, com a discussão e formalização de convênios com órgãos que compõem o sistema Sepror | Foto: Diego Peres/SECOM

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu, nesta segunda-feira (21), o novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), Muni Lourenço, e a diretora-superintendente da instituição, Lamisse Said da Silva Cavalcanti. Na ocasião, eles discutiram parcerias para desenvolver projetos para geração de emprego e renda no interior do Estado.

Na reunião, Wilson Lima destacou como prioridade de governo o incentivo a novos empreendedores, garantindo a eles assistência técnica e crédito e estimulando a diversificação das atividades econômicas.

“A gente não pode deixar que o pequeno produtor rural plante seis meses e fique outros seis meses parado, sem renda, por conta da cheia, por exemplo. É preciso diversificar a produção, criar oportunidades, dar condições para o escoamento do que é produzido, aproximar quem produz de quem quer comprar”, disse o governador.

Wilson Lima ressaltou que é fundamental que o governo crie condições para que novas alternativas econômicas se desenvolvam e a riqueza possa ser melhor distribuída em todo o estado.

“Tudo isso passa pela capacitação, pela formação, pelo acompanhamento técnico. Temos que dar condições para que o nosso ribeirinho cresça economicamente e as grandes empresas comprem matéria-prima produzida nas comunidades do interior. A riqueza precisa ser melhor distribuída. Tudo está concentrado na capital”, frisou.

A parceria com o Sebrae, afirmou o governador, é importante nesse novo cenário, com a discussão e formalização de convênios com órgãos que compõem o sistema Sepror, como o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e a Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti).

Também participaram da reunião com os representantes do Sebrae-AM, o secretário de Produção Rural, Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior, o secretário da Seplancti, Jório de Albuquerque Veiga Filho, o presidente da Junta Comercial do Amazonas (Jucea-AM), Enio Luiz Ferrarini, a diretora-técnica do Sebrae no Amazonas, Adrianne Gonçalves, e a diretora-administrativa financeira da instituição, Ananda Carvalho.

Atualmente, o Sebrae-AM tem escritórios regionais em Itacoatiara, Parintins, Coari, Manacapuru e Tefé. Em outros 41 municípios do Estado, a instituição mantém, em parceria com as prefeituras, as salas do empreendedor que contribuem com o desenvolvimento de negócios e dão assistência a quem se dedica a empreender.

O novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Muni Lourenço, destacou o esforço da instituição em intensificar a presença no interior, e pediu apoio do governo no desenvolvimento de projetos.

O governo quer, também, ampliar os registros de identificação geográfica (IG), emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), que valoriza a identidade e o valor dos produtos amazonenses.

O peixe ornamental de Barcelos já possui esse selo, assim como o guaraná de Maués. A farinha do Uarini está em processo, e o abacaxi produzido em Novo Remanso, distrito de Itacoatiara, logo receberá o selo e ficará conhecido como o abacaxi mais doce do Brasil.

