Concurso ADAF: Confira os aprovados para correção da prova discursiva

Manaus - A lista dos candidatos de nível superior aptos para correção da prova discursiva do concurso público da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), foi publicada nesta terça-feira (22).

A lista pode ser acessada no site da Adaf ou pelo link: Aprovados Nível Superior.

A divulgação do resultado preliminar da prova discursiva será no dia 5 de fevereiro. De acordo com o certame, a convocação desses candidatos para a segunda fase da prova de títulos e/ou experiência profissional será no dia 14 de fevereiro.

Os candidatos que concorreram para os cargos de níveis fundamental na área de auxiliar de fiscalização agropecuária e médio, agente de fiscalização agropecuária e técnico de fiscalização agropecuária passarão somente pela prova de experiência profissional.

Com o resultado da prova objetiva, publicado no dia 11 de janeiro, os candidatos que concorreram para os cargos de motorista terrestre, fluvial e assistente técnico, preliminarmente podem considerar seu resultado definido.

A homologação do resultado final do concurso, junto com a classificação dos aprovados geral, será divulgada no dia 27 de março.

O cronograma das etapas do concurso público para o provimento de 208 vagas para o quadro de pessoal da Adaf pode ser acessado no site da entidade.

