Conheça as histórias de quem se planejou e conseguiu uma renda extra

Manaus - Mesmo trabalhando com carteira assinada, os manauenses estão à procura de uma renda extra para melhorar a qualidade de vida da família, mas para isso, é preciso realizar um planejamento para ter bons resultados. A TV Em Tempo conheceu alguns amazonenses que conseguiram realizar essa conquista apenas se planejando.

Erika Lucas e Juliana Brandão, duas mulheres ousadas, mães e esposas, trabalham e ainda arranjam espaço para o lazer com a família. Além disso, as duas tem outra coisa em comum: elas procuraram uma renda extra que não atrapalhasse a convivência familiar e nem prejudicasse a qualidade de vida

A juliana é engenheira florestal há 12 anos e há três entrou numa empresa de marketing multinível para ter uma renda extra. Teve que dividir bem o tempo. "Então oito horas eu dedico a engenharia, duas horas pro marketing e o resto pra família”, disse a engenheira

O educador financeiro Geovanni Silva tem um canal no youtube com dez mil seguidores. Ele explica que as pessoas querem ganhar mais dinheiro.

A diretora de vendas de uma empresa de cosméticos, Érika Lucas trabalhava no distrito industrial quando conheceu os produtos que vende hoje. Há três anos pediu as contas para se dedicar ao que começou como extra. A nova renda foi a responsável por uma viagem à Disney. Segundo Érika, essa conquista foi a base de muito esforço e dedicação.

