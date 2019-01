Carnaval começa a embalar as vendas no comércio de Manaus

Carnaval começa a embalar as vendas no comércio | Foto: Marcely Gomes

Manaus - A pouco dias para o início das bandas de Carnaval, desfiles de blocos e das escolas de samba, o comércio varejista, que atua nesse segmento, começar a ficar movimentado, com o aumento da procura por produtos utilizados na produção de fantasias e adereços.



O setor cuidou de repor seus estoques, mas o crescimento nas vendas é esperado apenas para o mês de fevereiro, quando acontecem as grandes bandas de Manaus. O desfile das escolas de samba só acontece no início de março.

Aproveitando o clima de Carnaval, Luiza Helena decidiu que, este ano, seu aniversário teria como tema o próprio Carnaval. Na quinta-feira (24), ela já estava nas lojas comprando máscara e outros produtos para enfeitar a casa.

“Convidei os amigos e avisei que seria um aniversário temático, espero que venham todos fantasiados”, diz Luiza Helena. Ela conta que não vai a nenhuma banda de Carnaval porque a violência cresceu muito, sendo comum agressões e roubos durante esses eventos. “Vou sair de Manaus no período de Carnaval, vou para o Maranhão visitar a minha família”, diz.

Quem espera pela grande movimentação das bandas são os empresários do comércio que trabalham com produtos para o Carnaval | Foto: Marcely Gomes

A estudante Lenara Leite também já estava, na semana passada, nas lojas especializadas, em artigos de Carnaval. Ela diz que sempre gostou da festa e sempre fez as próprias fantasias, mas agora tem outros motivos para peregrinar pelas lojas à procura de produtos com preços mais em conta. Desde de 2017 ela produz fantasias e expõe à venda na internet. A estudante garante que tem uma boa procurar.

“Eu fazia minhas fantasias e o pessoal gostava. Então surgiu a ideia de produzir fantasias e expor no meu Instagram. As pessoas gostaram, compraram a ideia e, desde então, venho trabalhando nisso”, afirma Lenara Leite. Apesar do trabalho, a estudante diz que vai participar de várias bandas que vão acontecer na cidade. “Nasci numa terça-feira de Carnaval, por isso adoro esses eventos”, garante a empreendedora brincante.

Quem espera pela grande movimentação das bandas são os empresários do comércio que trabalham com produtos para o Carnaval. O gerente da Tropical Multilojas, Felipe Santos, aponta que tudo índica que as vendas deste ano deverão apresentar um crescimento de 30% em relação ao ano passado. Segundo ele, quando começam as bandas pela cidade, o movimento cresce. “Agora, ainda não se pode fazer uma avaliação precisa, já que o grande movimento só deve acontecer em fevereiro”, explica o gerente.

Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba David Antonio, esse é um momento em que apenas os setores especializados registram um crescimento maior nas vendas | Foto: Marcely Gomes

De acordo com o Felipe, foi feita a reposição dos estoques e as pessoas já estão comprando ou fazendo um levantamento do que precisam e os custos. “Como o Carnaval este ano será no mês de março, temos ainda um tempo para trabalhar”, destaca. Em Manaus, a Prefeitura vai apoiar 110 bandas de carnaval, que terão palco, som, iluminação, banheiro químico ou similares. Os eventos deverão ocorrer entre 15 de fevereiro a 24 de março, em todas as zonas de Manaus.

Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba David Antonio, esse é um momento em que apenas os setores especializados registram um crescimento maior nas vendas, já que são produtos específicos para o evento. “Mas, no geral, esperamos que este ano seja melhor que 2018”, diz. Segundo ele, o setor produtivo espera que o governo implemente as medidas econômicas que tanto se fala.

Na Tropical Multilojas o clima é de Carnaval | Foto: Marcely Gomes

Ataliba Davi Antonio diz, ainda, que o crescimento dos empregos formais é um bom indicativo de que a estabilidade econômica está realmente acontecendo. “Porém, o déficit de empregos ainda é muito grande, mas estamos todos muitos otimistas que as vendas tenham um desempenho muito melhor que o de 2018, que melhorou já no final do ano”, observa o presidente da ACA.

