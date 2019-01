Veja o calendário para ganhar descontos no IPVA em Manaus

Depois do primeiro período de descontos, os veículos com placas de final 1 têm até o dia 28 de fevereiro para fazer o pagamento e obter desconto de 5% | Foto: Divulgação

Manaus - Proprietários de veículos com placas final 1 têm até a próxima quinta-feira (31) para garantir desconto de 10% no pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).



O calendário de pagamento foi estabelecido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM) e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) utiliza os prazos para o licenciamento de veículos.

Depois do primeiro período de descontos, os veículos com placas de final 1 têm até o dia 28 de fevereiro para fazer o pagamento e obter desconto de 5%. Perdendo as duas datas, o prazo final para pagar, sem desconto, é o dia 29 de março.

Licenciamento - Além do imposto, o proprietário do veículo também deve pagar as taxas do Detran-AM, seguro DPVAT e multas, se houver. O veículo só é considerado licenciado mediante pagamento do IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento e multas, caso houver.

Após o prazo final, o veículo estará irregular e poderá ser apreendido pela fiscalização. O motorista possui carência de 30 dias, após o prazo final, para fazer o licenciamento anual sem a necessidade de o veículo passar por vistoria.

O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) para automóveis de passeio é no valor de R$ 16,21 e o de motocicleta R$ 80,11. A taxa do Detran-AM para todos os tipos de veículos é R$ 61,73 (licenciamento prévio) e o licenciamento anual R$ 69,04.

Prazos para pagamento do IPVA

Veículos com placas de final 2: 10% de desconto até 28 de fevereiro e 5% até 29 de março; prazo final para pagamento sem desconto até 30 de abril.

Veículos com placas de final 3: 10% de desconto até 29 de março e 5% até 30 de abril; prazo final para pagamento sem desconto até 31 de maio.

Veículos com placas de final 4: 10% de desconto até 30 de abril e 5% até 31 de maio; prazo final para pagamento sem desconto até 28 de junho.

Veículos com placas de final 5: 10% de desconto até 31 de maio e 5% até 28 de junho; prazo final para pagamento sem desconto até 31 de julho.

Veículos com placas de final 6: 10% de desconto até 28 de junho e 5% até 31 de julho; prazo final para pagamento sem desconto até 30 de agosto.

Veículos com placas de final 7: 10% de desconto até 31 de julho e 5% até 30 de agosto; prazo final para pagamento sem desconto até 30 de setembro.

Veículos com placas de final 8: 10% de desconto até 30 de agosto e 5% até 30 de setembro; prazo final para pagamento sem desconto até 31 de outubro.

Veículos com placas de final 9: 10% de desconto até 30 de setembro e 5% até 31 de outubro; prazo final para pagamento sem desconto até 29 de novembro.

Veículos com placas de final 0: 10% de desconto até 31 de outubro e 5% até 29 de novembro; prazo final para pagamento sem desconto até 27 de dezembro.

