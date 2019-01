Mais de 1,3 mil turistas vão aquecer a economia em Manaus

A vinda do turista de cruzeiro para o estado nesta temporada deve injetar cerca de 4,5 milhões de dólares na economia amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - Por aproximadamente seis dias, mais de 1,3 mil turistas, entre passageiros e tripulantes, vão movimentar a economia amazonense, ao conhecer os principais roteiros da capital amazonense e das comunidades ribeirinhas. Isso porque atracou no Porto de Manaus, na tarde desta segunda-feira (28), o navio cruzeiro M/S Braemar, da temporada 2018/2019, com 929 visitantes ingleses e 371 tripulantes. Este é o segundo dos três transatlânticos que vem a Manaus, no mês de janeiro.

O assessor técnico da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Orlando Câmara, destacou que a vinda do turista de cruzeiro para o estado nesta temporada deve injetar cerca de 4,5 milhões de dólares na economia amazonense.

"A importância dos navios é que o gasto médio diário dos turistas é muitas vezes maior que o gasto dos turistas que chegam de avião, porque o visitante é mais velho e tem mais recurso, inclusive. No final da temporada 4,5 milhões de dólares serão investidos apenas com os turistas na cidade. Porque nós temos outros gastos não contabilizados, como a taxa que eles pagam para o porto para desembarcar, a água potável para abastecer o navio. Há uma série de outros gastos que não contabilizamos.", comentou o assessor.

Orlando ressaltou ainda que a Amazonastur desenvolve ações para elevar o número de excursionistas e de navios nas próximas temporadas.

"Nós estamos trabalhando para melhorar essa captação em Manaus e aumentar a quantidade cruzeiros nos próximos anos. Temos entraves de legislação federal, mas que serão pleiteados na hora certa", frisou.

Os turistas foram recepcionados pelos músicos da Banda da Polícia Militar, ao som de boi bumbá, samba e MPB, e pelos técnicos Amazonastur | Foto: Divulgação

Cultura amazonense

Os turistas foram recepcionados pelos músicos da Banda da Polícia Militar, ao som de boi bumbá, samba e MPB, e pelos técnicos Amazonastur, e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que entregaram aos excursionistas mapas sobres os roteiros turísticos e produtos artesanais.

Economia

Conforme a Amazonastur, em média, um turista gasta US$ 203 dólares (R$ 753) na cidade em que visita. No mês de janeiro, com a chegada de três navios no Amazonas, com aproximadamente 3,5 mil turistas estrangeiros, a previsão é que sejam injetados cerca de R$ 2,1 milhões (577,5 mil dólares), movimentando a cadeia do turismo.

Parte dos visitantes deixa o navio e volta as suas cidades de avião, enquanto outros grupos de passageiros embarcam no transatlântico seguindo a viagem ao país de origem, Bridgetown, em Barbados.

"Temos um grupo que chega hoje e vai na quinta, e um mesmo grupo com a quantidade de turistas igual chega a Manaus de avião para ficar até o dia 3 de fevereiro. É uma operação que permite que dois grupos trabalhem concomitantemente para degustar esse produto Amazonas, que inclui Manaus e Parintins. O grupo faz o caminho inverso", disse Orlando Câmara.

Parintins

A saída do transatlântico M/S Braemar está prevista para o dia 3 de fevereiro com destino a Parintins (AM). O terceiro e ultimo cruzeiro que desembarca em Manaus, no mês de janeiro, será o M/S Sirena, no dia 31, em rápida passagem.

Programação

Durante os seis dias em Manaus, os turistas vão visitar o Teatro Amazonas, o Museu da Amazônia (Musa), Mercado Adolpho Lisboa; realizar passeios pelas comunidades ribeirinhas e pelo Arquipélago de Anavilhanas, entre outras programações.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus é destino preferido dos brasileiros, afirma revista nacional

Turistas de navios cruzeiros devem injetar mais de R$ 2 milhões no AM