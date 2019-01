Empresa especializada em serviços de limpeza se consolida em Manaus

A limpeza a seco é realizada por profissionais treinados pela própria empresa, visando oferecer um serviço eficiente, de qualidade a um preço 10% mais em conta | Foto: Divulgação

Manaus - Apostando na estabilidade econômica e na força do empreendedorismo, a Jan-Pro, empresa especializada em serviços de limpeza comercial, esperar crescer até 90% este ano, se expandindo em um mercado que ainda tem muito a crescer. A empresa oferece os serviços de limpeza a seco, para pequenos, médios e grandes empreendimentos, tanto na área comercial quanto residencial.

A Jan-Pro é uma franqueada americana, com 13 escritórios regionais. Em Manaus iniciou suas atividades em junho de 2012, contando atualmente com 18 franqueados.

A limpeza a seco é realizada por profissionais treinados pela própria empresa, visando oferecer um serviço eficiente, de qualidade a um preço 10% mais em conta que os serviços oferecidos pelas empresas tradicionais, que ainda utilizam água e escovão. Além da capital amazonense, a empresa atua nos outros sete municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Manaus.

A partir de uma política descentralizadora, a Jan-Pro, segundo o diretor regional, Adilson Barros, espera aumentar o número de franqueados no Amazonas, com a garantia da manutenção do critério de serviço de qualidade.

“Queremos aumentar o número de franqueados, mas não a qualquer custo. É preciso ter controle para que os clientes possam ser bem atendidos, por isso fazemos gratuitamente o treinamento dos franqueados e de seus funcionários, mostrando como administrar o serviço e utilizar o equipamento”, diz Adilson Barroso.

Segundo ele, existem três tipos de franqueados. No primeiro caso, o microfranqueado, que atende pequenos estabelecimentos comerciais e residências, “um serviço que ele mesmo pode fazer para até oito clientes por dia”.

Tem também o franqueado que atende clientes de médio porte, um estabelecimento de até 3 mil metros quadrados, como um supermercado ou uma clínica. Dependendo da necessidade do cliente, esse franqueado deverá realizar o serviço de limpeza todos os dias, utilizando mão de obra de três pessoas.

Tem ainda o franqueado empresarial, que tem como clientes grandes corporações, como fábricas, tendo que administrar o serviço de até 30 funcionários. Diferente dos franqueados de pequeno e médio porte, que não precisam de um escritório, o franqueado empresarial precisa.

De acordo com Adilson Barroso, uma das exigências para ser um franqueado da Jan-Pro, é que o empreendedor mantenha um serviço de qualidade, fiscalizando o que está sendo executado e procurar sempre se reunir com o cliente para saber se o serviço está sendo do agrado.

Até porque um gerente da empresa vai também fiscalizar o serviço e se houver algum problema ou reclamação do cliente, o franqueado será chamado para resolver a questão, podendo até ser multado. Se dentro de um determinado prazo o problema não tiver sido resolvido poderá ser excluído, cedendo os clientes para outros franqueado.

“Nossa política é de oferecer sempre o melhor serviço de limpeza, utilizando equipamentos e produtos de alta tecnologia, o que nos permite garantir uma redução de até 10% dos custos do cliente, em comparação aos serviços de limpeza tradicionais”, destacou o diretor regional a Jan-Pro, explicando que, por essa eficiência, realiza treinamentos e faz o acompanhamento dos serviços prestados por seus franqueados. Além disso, os clientes, na assinatura do contrato, recebem a garantia de um seguro de R$ 2 milhões, para cobrir qualquer prejuízo. “Todo esse cuidado em oferecer um serviço de qualidade nos garante um bom relacionamento com os clientes, tanto que nossa perda nessa área é de 1% ao ano”, destacou Adilson Barroso.

Além disso, a Jan-Pro investe em novos equipamentos, caso do EviroShield, exclusivo da rede, um sistema de desinfecção que utiliza uma tecnologia para aplicar um produto de limpeza desinfetante de forma eletrostática.

Assim, consegue cobrir 99,99% a área a ser higienizada, matando todos os tipos de bactérias, enquanto os outros métodos não passam de 60% de eficiência. O EviroShield foi apresentado durante a 25ª edição da Hospitalar, uma das feiras de negócios mais importantes das Américas para o setor, realizado em maio do ano passado no Expo Center Norte, em São Paulo.

