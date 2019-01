Prefeitura realiza leilão de veículos e eletrodomésticos nesta quarta

Manaus - O primeiro Leilão de Bens Móveis Inservíveis deste ano, realizado pela Prefeitura de Manaus, conta com 102 lotes disponíveis para negócios, que incluem veículos, material de informática, móveis, eletrodomésticos e utensílios de escritório entre outros materiais, a partir das 9h desta quarta-feira (30), no pátio Leilões do Norte, na rua João Câmara, 1.239, Novo Aleixo.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora do patrimônio municipal, o certame conta com 47 motocicletas e 38 carros, além de materiais diversos, como móveis de escritório, eletrodomésticos, itens de informática e condicionadores de ar. Há ainda sete lotes de luminárias, hastes e reatores.

O secretário da Semad, Lucas Bandiera, destaca que e o leilão tem lance inicial avaliado em R$ 96 mil, mas que o total arrecadado deve superar esse valor. “Atendendo a uma orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, a Semad vem realizando uma intensa regularização dos bens móveis da Prefeitura de Manaus, disponibilizando em leilão itens que já não atendem nossas demandas, mas que podem gerar uma arrecadação que seja investida em melhorias na infraestrutura das secretarias e na compra de novos materiais”, explica.

A visitação aos lotes disponibilizada aos interessados encerrou na última sexta-feira, 25/1, mas os materiais ainda podem ser conferidos no site do leiloeiro https://leiloesdonorte.com.br.

SERVIÇO:

O quê: Leilão de Bens Móveis Inservíveis da Prefeitura de Manaus

Quando: Quarta-feira, 30/1

Horário: 9h

Local: Pátio Leilões do Norte, na rua João Câmara, 1.239, Novo Aleixo

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de 340 mil manauaras estão inadimplentes, aponta CDL-Manaus

Empresa aérea anuncia a expansão do número de voos no AM