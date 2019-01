Vídeo: Manaus deve ganhar novo plano de expansão do gás natural

A ampliação da rede de gás natural utiliza um novo método, o não destrutivo | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Em 2010 o gás natural começou a beneficiar no Amazonas as usinas termelétricas. Dois anos depois 40 fábricas no distrito industrial de Manaus, passaram a utilizar o combustível. Já em 2016 hotéis e empresas menores passaram a ser beneficiadas.

Em 90 dias o plano de expansão deve ser lançado e vai beneficiar várias zonas da cidade. O gás significa no consumo cerca de 40% em economia.

A expansão para outras zonas da cidade vai beneficiar condomínios verticais. Como são vários moradores no mesmo empreendimento, o custo sai mais em conto.

Hoje três torres residenciais no Adrianópolis usam o gás e há pedidos de novos clientes, que no total já somam mil unidades consumidoras.

A ampliação da rede de gás natural utiliza um novo método, o não destrutivo. Não existe mais a necessidade de aberturas de valas no asfalto, como ocorreu no início do projeto.

Manaus já conta com 116 km em tubulações para levar o gás até as residências.

