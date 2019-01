TCE divulga resultado preliminar de aprovados para estágio

Conforme o edital, publicado no Diário Oficial do TCE de hoje, o candidato terá o prazo de dois dias úteis (amanhã e sexta-feira), para apresentar recurso, por escrito e fundamentado, se assim entender | Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, no início desta quarta-feira (30), a lista preliminar com os nomes dos estudantes aprovados do processo seletivo, para a contratação de 185 estagiários e a formação de cadastro de reserva da Corte de Contas.



Ao todo, foram aprovados com nota acima de 7,0 (sete) 646 alunos dos cursos de administração, arquivologia, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, tecnologia da informação e engenharia civil.

Conforme o edital, publicado no Diário Oficial do TCE de hoje, o candidato terá o prazo de dois dias úteis (amanhã e sexta-feira), para apresentar recurso, por escrito e fundamentado, se assim entender, à comissão organizadora do processo seletivo sobre alguma questão da prova.

O resultado definitivo, segundo o coordenador-geral da ECP, conselheiro Ari Moutinho Júnior, está previsto para ser divulgado até o dia 6 de fevereiro.

Mais de 2,4 mil estudantes realizaram as provas do processo seletivo no último dia 16/12, na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), localizada na avenida Constantino Nery, Chapada, Zona Centro-Sul. O número de abstenções chegou a 781 alunos (24%).

O resultado divulgado é soma da prova escrita mais o coeficiente fornecido pela instituição de ensino superior, dividido por dois.

Convocação imediata

Ao todo, estão sendo oferecidas para início imediato 101 vagas para direito, 29 para administração, 19 para engenharia civil, 17 para contabilidade, sete para economia, três para arquivologia e três para comunicação social. Os demais aprovados, que compõem o cadastro reserva, serão chamados na medida em que as vagas forem aparecendo nos setores do TCE.

O candidato aprovado para as vagas oferecidas será convocado por meio do telefone e/ou do e-mail fornecidos no ato da inscrição, logo após a divulgação do resultado final, segundo informou o Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), para período de adaptação.

Com duração de 25 horas semanais, o estágio no TCE tem cinco horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$ 1.000,00, com ajuda de custo para o vale-transporte no valor R$ 167,20, mais seguro de vida e acesso aos serviços do setor médico do TCE.

