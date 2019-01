Com medo de ter o abastecimento de água cortado? Campanha zera dívidas

Os clientes têm a oportunidade de renegociar suas dívidas com parcelamentos flexíveis, que chegam a 120 vezes | Foto: Divulgação

Manaus - A campanha “Zera Dívida” da Águas de Manaus encerrará os atendimentos, nesta quinta-feira (31), nas sedes do Serviço de Pronto Atendimento (PAC’s) da capital e na Loja Central da concessionária na rua Leonardo Malcher, 1237, no Centro. Até o começo desta quarta-feira, cerca de 2.900 clientes já foram atendidos pela empresa e conseguiram resolver suas pendências e negociar débitos.

A iniciativa ocorre desde o último sábado (26) e tem o objetivo de aproximar a empresa dos clientes. Eles têm a oportunidade de renegociar suas dívidas com parcelamentos flexíveis, que chegam a 120 vezes.

Além disso, outros serviços como cadastro na tarifa social, troca de titularidade, solicitação de instalação de hidrômetro, pedido de manutenções de rede e outros serviços também podem ser feitos durante a campanha.

Desde o começo da semana, o atendimento foi intensificado também nos PAC’s dos bairros Alvorada (Zona Centro-Oeste), Compensa (Zona Oeste), Cidade Nova (Zona Norte), São José (Zona Leste) e Shoppings Cidade Leste, Via Norte e Shopping T4.

Segundo o diretor-executivo da Águas de Manaus, Luiz Couto, o objetivo é apresentar as melhores facilidades aos clientes.

Os interessados em participar da “Zera Dívida” não podem esquecer de ter em mãos alguns documentos como RG, CPF e as faturas para identificação | Foto: Divulgação

“Queremos que os usuários que tenham pendências regularizem sua situação e voltem a estar em dia com a Concessionária e, para isso, estamos oferendo as melhores condições em parcelamentos que cabem no bolso. Durante os atendimentos, procuramos entender qual a realidade do cliente e direcioná-lo para uma renegociação de dívida que esteja de acordo com suas necessidades dentro das condições de cada um”, afirmou.

Campanha

Ainda de acordo com o diretor-executivo, a campanha encerra nesta quinta-feira (31), mas o mesmo perfil de atendimento continuará sendo prestado pelos colaboradores da Águas de Manaus nos atendimentos em PAC’s e na loja central da empresa.

“Atender bem o cliente e ajudá-los nas resoluções de suas questões são as posturas adotadas pela empresa. Queremos estreitar os laços entre a empresa e os usuários do serviço”, disse.

A empreendedora Marinês Alves dos Santos, 49 anos, moradora do bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, ficou satisfeita com a campanha e conseguiu renegociar um débito aberto há 3 anos.

“Consegui a revisão dos valores, um desconto de quase 30%, parcelamento em 36 vezes e a regularização da minha situação. Fui bem tratada, o que é muito importante para quem vem em busca de renegociação de dívidas”, comemorou.

Serviço

Os interessados em participar da “Zera Dívida” não podem esquecer de ter em mãos alguns documentos como RG, CPF e as faturas para identificação da unidade consumidora. O atendimento será por ordem de chegada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em cinco meses, Águas de Manaus atende 36 mil clientes

Abastecimento de água é normalizado em comunidade da Zona Norte