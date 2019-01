Cai número de jovens inadimplentes, aponta pesquisa

O estudo apontou ainda que a inadimplência só apresentou queda entre a população mais jovem | Foto: Divulgação

Segundo um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), mais de 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. A pesquisa mostra uma alta de 6,03% em relação ao mesmo período do ano passado e também o maior volume de pessoas com nome sujo para um mês de novembro desde 2011, quando o crescimento dos endividados foi de 8,10%.

O estudo aconteceu no final de novembro de 2018, onde foram contabilizados 63,1 milhões de inadimplentes no País.

O estudo apontou ainda que a inadimplência só apresentou queda entre a população mais jovem: caiu 22,3% entre os devedores de 18 a 24 anos e 4% entre os de 25 a 29 anos. Entre as pessoas mais velhas, no entanto, o número de negativados aumentou. Foram 11,8% de pessoas com idade entre 65 e 84 anos a mais entre os endividados.

Brasileiro quer pagar as dívidas

Quem está com o nome sujo entende muito bem a dor de cabeça que é ter o CPF inserido nos principais cadastros de inadimplência do país. Um levantamento recente realizado com cerca de 309.800 usuários do aplicativo Guiabolso apontou que 30% dos negativados no Brasil conseguem sair do vermelho e “limpar seu nome” com uma quantia de até R$500.

Atualmente existem muitas empresas que oferecem empréstimo de forma rápida e eficaz, dando uma solução para os negativados ou pessoas que não são aprovadas pelas instituições financeiras tradicionais.

A Simplic é a primeira fintech a oferecer empréstimo 100% online a pessoas físicas com valores que variam de R$500 a R$3.500 e que podem ser pagos em 3, 6, 9 ou 12 vezes. Um dos seus diferenciais é a rapidez e facilidade na aprovação, possibilidade de crédito para negativados e trabalhadores informais, além de dinheiro na conta em até 24 horas.

Segundo levantamento da Simplic - que possui mais de 3 milhões de clientes cadastrados em sua plataforma, cerca de 55% dos brasileiros que solicitaram crédito durante o ano 2018 afirmaram usar o dinheiro para pagar contas ou quitar dívidas. “Nosso objetivo é possibilitar crédito de um jeito inovador, sem sair de casa e com muita segurança”, finaliza Rogério Cardozo, CEO da Simplic.

Sobre a Simplic

Lançada em julho de 2014 no Brasil, a Simplic ( www.simplic.com.br ), é a primeira plataforma de crédito pessoal 100% online do País. Inovadora, a ferramenta analisa dados do usuário advindos de mais de 200 variáveis e é capaz de gerar uma resposta em menos de 3 segundos.

Oferece empréstimos entre R$500 e R$3.500, que podem ser pagos em 3, 6, 9 ou 12 vezes, tudo de forma segura, prática e móvel. A plataforma analisa, hoje, mais de 6 mil solicitações de empréstimos por dia, atingindo em outubro de 2018, 3 milhões de clientes no Brasil.

*Com informações da assessoria

