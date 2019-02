A Hora da Virada de Jean Cleuter: de Metalúrgico a Advogado de Renome

Jean no Simões Mendonça Advogados, escritório próprio, fundado em 2010 | Foto: Divulgação

Manaus - Quantos se veem decepcionados com a sua carreira atual e têm vontade de mudar de rumo? Advogado renomado, o manauara Jean Cleuter Simões Mendonça já foi uma dessas pessoas. Com coragem, arregaçou as mangas e correu atrás de seu sonho.

Essa empreitada teve de tudo. Reviravolta, dificuldade e superação. Quem o vê hoje não imagina que um dia ele já viu suas realizações de bem longe, trabalhou em metalúrgica e pagou o curso de Direito com cadeiras que produziu.

A Juventude e o Nascimento de um Sonho (Será?)

Aos 16 anos de idade, Jean começou a trabalhar na metalúrgica de seu pai, mas sempre achou que não era aquilo que queria fazer da vida. Trabalhava lá, mas com o sonho de ser advogado. Ainda assim, para ajudar na gestão da metalúrgica, cursou Administração.

A vida se ajeitava e o tempo corria, mas simplesmente não era o sonho dele. À época, a mulher que é hoje sua esposa já fazia Direito, a procuradora de contas Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça. Mais uma inspiração para ele.

Jean trabalhando na metalúrgica | Foto: Divulgação

A Hora da Virada. Nunca é Tarde para Recomeçar

Em 1995, já com 25 anos, Cleuter decidiu mudar sua vida e estudar Direito. Ainda na faculdade, em 1998, candidato pelo Sindicato dos Metalúrgicos, foi escolhido para um mandato de juiz classista na Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho no Amazonas.

“Eu sempre fui muito detalhista e muito focado nos meus objetivos. As audiências começavam às 8h eu chegava às 10 para as 8. Eu fazia questão de ser o primeiro a chegar e o último a sair, porque eu estava no serviço público e queria demonstrar que fazia aquilo com zelo e dedicação”, disse Jean sobre essa experiência.

Jean exercendo mandato de juiz classista na Justiça do Trabalho (1998) | Foto: Divulgação

Quando se formou, ele preferiu não fundar um escritório de imediato, mas trabalhar para um que já tivesse experiência e clientes, o BSB Advogados. Nessa época, já tinha família e um filho de um ano. “Não tinha como dar muito murro em ponta de faca”, nas palavras dele.

Escritório Próprio: sem Cadeira para Sentar e sem Medo

Em 2010, ao completar 40 anos, teve a certeza de que, se fosse abrir o seu próprio escritório, teria que ser logo. “Chegou a hora. É agora ou nunca”, pensou ele.

Junto com Sérgio Araújo, seu sócio, ele montou o Simões Mendonça Advogados. Quando começaram a trabalhar, nem as cadeiras compradas haviam chegado. Não tinha onde sentar.

“Foi um sufoco, mas eu nunca tive medo de trabalho. Aquela situação, apesar de adversa, me dava um prazer enorme, um ânimo enorme de lutar! Para mim, nunca houve tempo ruim”, disse ele.

Atualmente, a sede do escritório de Cleuter fica no Adrianópolis, em um imóvel que, quando comprado, era uma casa destruída. A obra de reforma durou um ano e meio e Jean acompanhou tudo de perto. “Eu sei cada detalhe dessa obra. Eu vinha para cá todo dia. Era da audiência para a obra. Tive dores de cabeça, mas construindo um sonho. Hoje eu estou muito feliz”.

O conhecimento é tudo, inclusive sacrifício

A família de Jean é interiorana. O pai veio de Itacoatiara a Manaus para estudar, morando na casa de um tio. Acabou sendo dono de metalúrgica. “Eu estudei em escola particular, mas com muito sacrifício do meu pai”, disse Jean.

O curso de Direito também foi pago a duras penas. No fim de cada período, com todas as mensalidades atrasadas, Jean sentava para negociar com o diretor da instituição. De um lado, ele precisava ficar adimplente e, de outro, a faculdade sempre precisava de cadeiras, que, por sorte, ele produzia.

O advogado de sucesso e nacionalmente reconhecido que ele é hoje pagou a faculdade com cadeiras. “O conhecimento é tudo”, afirma Jean, que até hoje se diz aluno, porque está fazendo uma pós-graduação em Direito Tributário.

Uma Carreira Completa como Recompensa

Além de ter sido juiz classista do TRT/11 muito jovem, agora, aos 49 anos, Jean coleciona um extenso currículo. Ele foi conselheiro titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) de 2008 a 2015 e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de 2010 a 2015.

Na OAB, ele presidiu a Comissão de Direito Tributário e, junto ao Congresso Nacional, aprovou a histórica inclusão da advocacia no regime do Simples Nacional, gerando uma economia significativa para estes profissionais. Por duas vezes, em 2015 e 2018, foi candidato à presidência da Seccional Amazonas da OAB, e, apesar de não ter sido eleito, garantiu as duas eleições mais apertadas da história dessa entidade nesse Estado, o que demonstra a nítida admiração que os seus pares têm para com ele.

Jean Cleuter no Congresso Nacional (2014), diligenciando a inclusão da advocacia no Simples Nacional | Foto: Divulgação

Vale registrar também que, sempre com um pé na academia, Jean é o coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) em Manaus.

Nada disso teria acontecido sem aquele primeiro passo, a saída da zona de conforto e a exposição às adversidades que acompanham os desafios. A carreira inteira de Jean Cleuter começou com um ato de coragem.

