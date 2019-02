Vencendo a crise: amazonenses oferecem serviço de encadernação na web

Para ganhar uma renda extra, amazonense oferecem serviços voltados para o "Volta às aulas" | Foto: Reprodução





Manaus - No período de "Volta às aulas" é comum a busca por material escolar de personagens ou até mesmo pelos encapados artesanalmente. Em Manaus, isso não é diferente e há quem busque oferecer os serviços como fonte de renda extra. Encapar e etiquetar livros sempre fez parte da rotina da artesã Josimar Silva de Araújo (43).

Josima, que tem duas filhas, conta que as amigas tinham dificuldades de fazer o serviço e começaram a pedir que ela fizesse. A artesã possui uma loja na qual trabalha com peças em aço, bonecas e feltros. No empreendimento familiar, ela conta com a ajuda da filha mais velha, Joyce Kelly Araújo Guimarães, de 17 anos.

Mãe e filha recebem encomendas não só para o "Volta às aulas", como também para aniversários e festas. Como meio de divulgação, as duas utilizam as redes sociais.

Quem também achou no serviço de etiquetar e encapar livros fonte de renda foi a pedagoga Janete Kelen Souza da Silva, de 40 anos, que encapa em média 50 livros por dia.

“Os pais sempre reclamaram da demora na entrega dos livros encapados nas livrarias e empresas especialistas”, disse Janete. Para a pedagoga o “boca a boca” sempre foi a maior forma de divulgação do seu trabalho, mas também faz propaganda nas redes sociais.

De acordo com o economista amazonense Walace Meireles Pinheiro, a necessidade é um dos principais motivos que leva uma pessoa a se tornar empreendedor no Brasil. Ele comenta que o setor de serviços é o mais utilizado por dar um resultado imediato aos negócios.

“Se você sabe fazer algo bem, isso pode se tornar um negócio”, afirma Walace. Porém, o economista adverte que para obter sucesso é necessário ter planejamento, ser inovador e se informar se há demanda para o serviço que deseja prestar.

No Brasil a faixa etária que mais empreende está entre os 20 a 40 anos e, em média, 50% a 70% dos pequenos negócios fecham no período de dois anos de atividade.

“O motivo que leva o empresário a fechar é desconhecer a área a qual quer empreender, ou até mesmo a burocracia e tributos cobrados na abertura de uma nova empresa” diz Walace.

