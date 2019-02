Indústria começa o ano com bom desempenho, afirma Fieam

Manaus - As empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) fecharam o mês de janeiro com um bom desempenho, segundo avaliação do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, apesar de muitas empresas estarem voltando de férias.

Segundo ele, a perspectiva é que 2019 seja um ano bem melhor que 2018, que foi considerado muito bom, apesar da greve dos caminhoneiros que paralisou o País e das eleições gerais, que causou muita indefinição sobre a política econômica a ser adotada.



O vice-presidente da Fieam, Nelson Azevedo observou, no entanto, que ainda não é possível dizer se foi um início de ano melhor do que o ano passado, já que os números ainda estão sendo fechados, “mas na conversa com os empresários temos sentido muito otimismo e esperança de que este ano será muito melhor que 2018”.

Segundo ele, o mês de janeiro já foi considerado bom, apesar de muitas empresas terem voltado de férias apenas dia 10, “mas pelo que temos ouvido foi bom, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer em fevereiro, porém somente a partir de março, após o carnaval, que será possível analisar se haverá mudanças, lançamento de novos produtos”.

Nelson Azevedo explicou que o bom desempenho do setor empresarial ainda não pode ser sentido na geração de empregos, o que somente poderá ser medido mais para a frente, se as medidas anunciadas para a economia forem implementadas, com a reforma tributária e a reforma da Previdência Social. “Nesse início de ano as pessoas estão muito otimistas. As mudanças que aconteceram no cenário político, em nível estadual e nacional, trouxeram uma certa confiança, esperança de que este ano será muito bom. Se a produção cresce existe a perspectiva de aumento do emprego”, disse o vice-presidente da Fieam.

Otimismo

O presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, também considera que o mês de janeiro foi bom para as empresas do Polo Industrial de Manaus, mas segundo ele, ainda é muito cedo para avaliar esse cenário. “Começamos o ano com muito otimismo, mas ainda faltam ser aprovadas as medidas econômicas anunciadas pelo governo, para que possam ser feitos investimentos. As propostas de reforma da previdência e reforma tributária devem começar a ser debatidas este mês no Congresso. O otimismo dos empresários está pautado no que foi falado e prometido durante a campanha”, destacou.

Périco chamou a atenção também para a demora na nomeação do novo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para que possa conduzir o modelo Zona Franca de Manaus. O coronel reformado, Alfredo Menezes, foi anunciado como novo superintendente da Suframa no dia 8 de janeiro, mas até agora, quase 30 dias depois, ainda não foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Para o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon), Francisco de Assis Mourão Júnior, essa indefinição gera incerteza, já que o atual titular da autarquia pode se sentir inseguro para tomar alguma decisão, já que não sabe até quando vai permanecer no cargo. “Talvez estejam esperando o aniversário da Suframa, no final deste mês, para anunciar o novo superintendente”, especulou o presidente do Corecon.

