TCE divulga resultado final para estágio e convoca aprovados no AM

Manaus - A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulgou, nesta quarta-feira (6), no Diário Oficial Eletrônico, o resultado final do Processo Seletivo para Estagiários (PSE). O processo visa a contratação de 185 estagiários e a formação de cadastro reserva.

Os aprovados serão convocados por telefone e e-mail a partir desta quinta-feira (7) e deverão entregar, em até três dias, no Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), os documentos solicitados no edital.

Todos os candidatos aprovados deverão comparecer para reunião de integração no TCE nesta sexta-feira (8), às 7h30. Aqueles que assumirão as 185 vagas imediatas receberão um e-mail para participarem da capacitação de estagiários no Tribunal, de 11 a 19 de fevereiro.

O PSE visa a convocação imediata de 101 vagas para direito, 29 para administração, 19 para engenharia civil, 17 para contabilidade, sete para economia, seis para tecnologia da informação nas áreas de desenvolvimento de software e de suporte técnico, três para arquivologia e três para comunicação social.

Com duração de 25 horas semanais, o estágio no TCE tem cinco horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$ 1.000,00, com ajuda de custo para o vale-transporte no valor R$ 167,20, mais seguro de vida e acesso aos serviços do setor médico do TCE.

