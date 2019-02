Hapvida é reconhecida pelo Prêmio Melhores Fornecedores para RH 2019

Este levantamento tem como objetivo valorizar o trabalho dos fornecedores de produtos e serviços de RH | Foto: Divulgação

Manaus - Em cerimônia realizada na última terça-feira (5), em São Paulo, o Hapvida foi destaque no segmento assistência médica entre os Melhores Fornecedores para RH 2019, após pesquisa nacional com os gestores de pessoas das maiores empresas do Brasil, realizada pelo grupo Gestão RH nas etapas qualitativa e quantitativa.

Na oportunidade, o Hapvida Saúde integrou a lista das 10 Marcas Mais Lembradas pelo Mercado de Recursos Humanos na primeira fase da pesquisa, fato que motivou a homenagem.

Este levantamento tem como objetivo valorizar o trabalho dos fornecedores de produtos e serviços de RH e avaliar as práticas direcionadas aos clientes nas áreas de Benefícios, Talentos, Tecnologia para RH, Gestão de Negócios e Facilities & Service.

