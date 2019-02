Projeto ‘Jovem Empreendedor’ inicia segunda fase em Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, foi um dos palestrantes da aula inaugural da segunda fase do projeto "Jovem Empreendedor", realizada nesta sexta-feira, 8/2, no auditório Isabel Victoria do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, Compensa, zona Oeste. A partir da próxima segunda-feira (11), quatrocentas pessoas participam do curso de Iniciação ao Empreendedorismo, aprendendo noções, conceitos, estratégias e atributos sobre o tema.

"Eu sei que muitos anseiam ter seu primeiro negócio para empreender e também gerar empregos. Queremos formar os jovens para concretizarem seus sonhos de se tornarem empresários de sucesso", disse o prefeito.

O evento também foi prestigiado pela primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O Jovem Empreendedor conta com a gestão da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), em parceria com a Associação de Jovens Empresário do Amazonas (AJE-AM). Na primeira etapa, mais de 1,5 mil pessoas se inscreverem para participar do projeto.

Na terceira fase, os selecionados participarão do curso de Gestão da Primeira Empresa. A quarta etapa é a facilitação para contratação de crédito da primeira empresa. Já a quinta é a própria criação da empresa, sendo a sexta fase o “Clube da Primeira Empresa”, onde será realizado o acompanhamento e a troca de experiências.

A jovem Mírian Melre, de 17 anos, é moradora do município de Iranduba – a 34 quilômetros de Manaus. Ela estava na plateia da aula inaugural e disse que dentro da família já existe esse incentivo de empreender.

"Minha mãe recebeu a notícia de que haveria esse curso e resolvemos que eu iria participar. Muitos jovens têm o interesse em empreender e só precisam de um 'empurrão' como esse", disse a futura empreendedora.

As aulas serão diárias e serão realizadas no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na avenida Professor Nilton Lins, bloco D, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul. As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Metas

Idealizador do projeto, ex-secretário de Juventude, hoje ouvidor municipal, Rodrigo Guedes, falou sobre a importância do Jovem Empreendedor. "Estamos implantando a cultura do empreendedorismo na cidade de Manaus. Muitos querem e não sabem por onde começar. Esse curso vai trazer as noções necessárias para que os jovens possam alcançar o sucesso com sua primeira empresa", explicou.

Manaus é a segunda cidade brasileira onde o projeto Jovem Empreendedor é implementado e tem como meta atender até 1 mil empreendedores no 1º ciclo, além de realizar a abertura de até 100 empresas e registrar outras 53; realizar até 100 encontros para contratação de crédito; impactar até 4 mil jovens com os workshops e até 600 jovens com o projeto; e diagnosticar até 60 perfis empreendedores, com até três reuniões para feedback do projeto.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Livraria Lira, 40 anos no AM: um legado empreendedor de pai para filho

Prefeito lança nova fase do programa jovem empreendedor em Manaus