Vídeo: municípios do Amazonas receberão implementos agrícolas

o governador do estado assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDS, para realizar cadastro ambiental | Foto: Divulgação

Manaus - Produtores rurais em mais de 30 municípios do Amazonas vão receber implementos agrícolas. Além dessa entrega, nesta segunda-feira (8), o governador do estado assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDS, para realização do cadastro ambiental rural.

Na lista dos implementos entregues estão: 36 botes, 16 caminhões baús e oito caminhonetes.

"Os recursos dos Estado são limitados, mas quando bem aplicados, eles geram um retorno muito significativo e uma ajuda muito grande ao pequeno agricultor ." disse o governador Wilson Lima em entrevista.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

MPF reúne trabalhadores acampados para tratar da reforma agrárias

Enchente atinge produção de frutas e hortaliças em municípios do AM

Ministério da Agricultura fica responsável por demarcar terra indígena