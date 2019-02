Nota Fiscal Amazonense sorteia prêmio de até R$ 20 mil nesta quarta

Os nomes dos ganhadores que concorrerão a sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil serão conhecidos durante a exibição do sorteio | Foto: Divulgação

Manaus - Sefaz-AM realizará o 42º sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense de 2019, nesta quarta-feira (13), a partir das 12h30, na TV Cultura. O sorteio acontecerá ao vivo, logo após o Jornal do Meio-Dia.Concorrerão 162.219 consumidores e 109 entidades sociais.

No total, serão sorteados R$ 105 mil. Os nomes dos ganhadores que concorrerão a sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil serão conhecidos durante a exibição do sorteio.

As entidades “apadrinhadas” receberão sete prêmios de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.Foram gerados 2.725.639 bilhetes eletrônicos, totalizando 897.743 notas fiscais eletrônicas com CPF, que juntas totalizam de R$ 240 milhões em vendas no comércio varejista.

As notas foram processadas no período de 1º a 31 de janeiro de 2019. Desde que a campanha começou, em agosto de 2015, mais de 288 mil pessoas cadastraram o CPF no site da Nota Fiscal Amazonense e participam dos sorteios diários, mensais e especiais, que já distribuíram cerca de 26 mil prêmios e mais de R$ 9 milhões.

A Secretaria de Fazenda processou mais de 89 milhões de notas fiscais com o CPF até o último dia 8 de fevereiro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

PM aposentado ganha R$ 50 mil no sorteio da Nota Fiscal Amazonas

Nota Fiscal Amazonense realiza sorteio de até 50 mil na quarta (16)