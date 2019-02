Inadimplência no comercio de Manaus cresce 3,2% no mês de janeiro

Manaus - O índice de inadimplência no comércio em Manaus foi de 3,2% em janeiro de 2019, em relação ao mês anterior. Foram 2.980 pessoas que entraram para a relação de devedores, indo somar aos mais de 345 mil inadimplentes registrados no final do mês de dezembro de 2018.

Os números foram divulgados pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus). De acordo com o presidente do CDLM, Ralph Assayag, o índice pode ser considerado estável, em relação ao final do ano passado. Mas, segundo ele, os lojistas trabalham com a perspectiva de que até o mês de dezembro de 2019 esse índice fique abaixo de 3%.

“As pessoas não gostam de ficar inadimplentes, de fazer parte de uma lista devedores, por essa razão acreditamos que conforme o desemprego for reduzindo esse número de devedores tende a cair”, destacou o presidente do CDL-Manaus. Na avaliação do empresário, se os governos federal e estadual cumprirem o que estão falando, sobre trabalhar para estabilizar a economia haverá investimento na geração de empregos, com isso, a tendência é que a inadimplência caia em todos os setores.

Segundo Ralph, é preciso que as pessoas tenham a consciência do seu limite de gastos, evitando usar indiscriminadamente o cartão de crédito. “Os lojistas estão sendo orientados a fazer uma consulta da situação do cliente antes de liberar a venda no cartão de crédito pelo crediário, para fazer uma venda segura, reduzindo a inadimplência”, disse.

Em setembro de 2018 o Serviço de Proteção do Crédito (SPC) realizou uma pesquisa entre os consumidores. O resultado mostrou que 37% dos manauaras disseram que ficaram inadimplentes devido a perda do emprego. Outros 24% dos entrevistados disseram que a causa foi a redução da renda e 12% admitiram a falta de controle financeiro, 24% reconheceram não ter negociado bem os preços no momento da compra e 14% disseram que costumam comprar mais do que o necessário para se sentir bem quando estão ansiosos.

Dados apurados pelo Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram que apesar do crescimento do número de consumidores negativados na comparação anual, o avanço em janeiro de 2019 foi menor que dos meses anteriores, chegando a 2,42%.

Já o número de dívidas apresentou recuo de 0,29% no mesmo período, embora o volume de pendências continue crescendo em dois setores específicos: o de bancos, com avanço de 2%, e o de água e luz, com aumento expressivo de 14%. Em contrapartida, o comércio e a comunicação registraram queda de 7%.

O presidente da CNDL, José Cesar da Costa, disse que apesar do avanço da quantidade de devedores, o número médio de dívidas vem caindo. “O problema da inadimplência, que cresceu muito nos anos mais recentes, ainda está longe de resolvido. Mas, já se observa uma tendência de acomodação, que pode ser um prenúncio de melhora na capacidade de pagamento das famílias”, destacou. “Este cenário só deve mudar quando a retomada da economia for percebida de fato pelos consumidores, ou seja, com a criação de novos empregos e o aumento renda”, acrescentou.

De acordo com o Indicador de inadimplência da CNDL e do SPC Brasil, as faixas etárias de devedores, a maior frequência de negativados continua entre os que têm idade entre 30 e 39 anos. Em janeiro, mais da metade da população nesta faixa etária (51%) estava com o nome inscrito em alguma lista de devedores, somando um total de 17,6 milhões.

Outro destaque é a proporção significativa de inadimplentes com idade de 25 e 29 anos (44%), da mesma forma que acontece na população idosa, considerando-se a faixa etária entre 65 a 84 anos, em que a proporção é de 33%. Já entre os mais jovens, com idade de 18 a 24 anos, a proporção cai para 17%.

Leia mais:

Oportunidade: Literatus abre inscrições para 10 cursos em Manaus

Detran promove curso para agentes de trânsito em Manaus