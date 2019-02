Inadimplência entre pessoas jurídicas aumenta na Região Norte

Inadimplência de pessoas físicas caiu enquanto as de pessoas jurídicas aumentou | Foto: Divulgação

Manaus - Muitos são os fatores que comprometeram as finanças dos brasileiros nos últimos meses, mas cada região possui a sua particularidade. Levantamento realizado pela MultiCrédito na Região Norte, aponta as principais características dos inadimplentes com cheques e com crediário.

Os dados trazem comparativo entre os índices de inadimplência registrados no primeiro semestre de 2018 em relação ao mesmo período de 2017.



Segundo levantamento realizado em julho de 2018 pela FecomércioSP, quase metade (49%) das famílias brasileiras estão endividadas. Para enfrentar a essa difícil situação e colocar as contas em dia, a melhor estratégia do consumidor é renegociar dívidas atrasadas, como permite o Feirão de Negociação da MultiCrédito que chega este ano a sua terceira edição, oferecendo boas propostas para redução de dívidas em todas as regiões do País.

Dívidas com cheques



O índice de inadimplência de pessoas físicas, que era de 3,39% nos primeiros seis meses de 2017, caiu para 2,72% no mesmo período de 2018. Para as pessoas jurídicas, no entanto, houve aumento de 2,51% para 3,01%. Na análise por faixa etária, na faixa entre 41 a 50 anos que, em 2017, registrava a menor taxa de inadimplência (2,26%), houve elevação para 2,44% no primeiro semestre de 2018. Em 2018, a faixa com menor índice de inadimplência está situada acima dos 60 anos (1,75%) contra 3,06%) em 2017.

Dívidas com crediário

No levantamento de dívidas feitas por crediário, a Multicrédito relaciona os inadimplentes por ocupação: aposentados e pensionistas, prestadores de serviços, proprietários de empresas, servidores públicos, assalariados, empresários e autônomos. Foi nesta modalidade de financiamento que a região registrou os maiores saltos entre os perfis de inadimplentes.

O segmento profissional mais endividado por crediário é o dos prestadores de serviços, cujo índice de inadimplência chegou a 33,49% no primeiro semestre de 2018, contra 8,13% em 2017. Na sequência estão os assalariados com 14,79% ante 22,36% em 2017.

Por faixa etária, os maiores inadimplentes estão na faixa entre 31 e 40 anos (16,12%). Em 2017, o maior índice estava na faixa até 20 anos (19,62%).

Oportunidade de negociação

O Feirão de Negociação da Multicrédito será realizado entre os dias 13 e 31 de agosto. A vantagem é que o consumidor pode renegociar o seu débito sem precisar sair de casa. A empresa oferecerá três alternativas para quem quiser aderir: telefone, Whatsapp e chat, através do site da companhia.

Quem desejar negociar a dívida por telefone, o número é 0800 282 8855. Para aqueles que preferem fazer um acordo via Whatsapp o número indicado é o (21) 97422-2923.

Dicas para uma vida financeira saudável

Organização pode levar a uma vida financeira saudável | Foto: Divulgação

Imprevistos podem ocorrer sempre e algumas medidas podem ser adotadas para recuperar a saúde financeira das famílias. Para auxiliar neste processo, Dirlene Martins, Vice-Presidente Administrativa Financeira da MultiCrédito apresenta algumas dicas.

1 - Não se desespere, apenas se responsabilize. Parece difícil, mas assim como as dívidas foram criadas por você, podem ser solucionadas ao longo do tempo.

2 - Identifique todos os gastos realizados durante o mês e classifique em três categorias. Procure definir o que reduzir e principalmente o que eliminar dos gastos mensais. Separe os gastos entre os que devem ser mantidos; os que necessitam de redução e os que podem ser eliminados.

3 - Coloque as dívidas em ordem de prioridade. Priorize os credores mais abertos a negociação e que oferecem maiores vantagens.

4 - Negocie com seus credores. Caso for pagar a dívida de uma só vez negocie descontos, mesmo que sobre os juros. Se não é possível pagar de uma só vez negocie para pagar parcelado mensalmente. Dessa forma, é possível evitar o acúmulo ainda maior de juros e o efeito "bola de neve".

5 - Fuja de créditos que o deixam ainda mais endividado. Empréstimos, cheque especial e cartão de crédito são os possuem os juros mais altos e não colaboram em nada quando o assunto é redução de dívidas.

6 - Avalie o que você já possui e evite novas aquisições desnecessárias. Compradores compulsivos compram itens que não são usados. Para não cair nessa armadilha, organize tudo o que é prioridade no seu dia a ia e avalie o que realmente é necessário adquirir.

7 - Tenha disciplina e foco até alcançar o objetivo de gastar menos do que ganha. A principal estratégia não está em quanto se ganha, e sim gastar sempre menos que se ganha.

